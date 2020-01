L’ultimo sabato del mese di gennaio 2020, nella famosa trasmissione Verissimo ci saranno come al solito tanti ospiti, tra questi un ex corteggiatrice di Uomini e Donne che continua ad ottenere tanto successo. Si tratta di Giulia De Lellis, che a seguito dell’intervista concessa a settembre, parlerà per la prima volta del caso di doping che ha coinvolto il compagno Andrea Iannone. La famosa influencer dopo aver difeso a spada tratta il pilota di Moto GP, svelerà qual è il suo attuale rapporto con l’ex fidanzato Andrea Damante, che ha ritrovato l’amore da poco.

Verissimo: Giulia De Lellis parla della difficile situazione del fidanzato

Domani sabato 25 gennaio 2020, nel programma Verissimo in onda su Canale 5 al termine della soap Beautiful e del talent show Amici di Maria De Filippi, non mancheranno di certo sorprese. La conduttrice Silvia Toffanin a partire dalle 16:00 farà compagnia ai telespettatori, intervistando Eleonora Abbagnato, Paola Cortellesi, Aldo, Giovanni e Giacomo, Eleonora Pedron, Valeria Marini con il nuovo fidanzato Gianluigi Martino e per finire Giulia De Lellis.

Grazie alle anticipazioni esclusive è possibile apprendere in anteprima, che quest’ultima non si soffermerà soltanto a parlare della sua attuale storia d’amore con Andrea Iannone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostrerà abbastanza dispiaciuta per il fidanzato che si trova in un momento particolare della sua carriera, poiché di recente è stato sospeso in modo provvisorio dalla federazione internazionale del motociclismo.

La web influencer affermerà di non poter fare altro che stare vicino al suo uomo, e sottolineerà che entrambi sono sereni perché sanno della sua innocenza.

Giulia De Lellis si esprime su Andrea Damante: ‘Spero sia felice’

Inoltre, la nota 24enne esprimerà il suo parere riguardo a Claudia Coppola, la nuova fidanzata del suo ex Andrea Damante. Inizialmente la De Lellis farà sapere al pubblico di aver sentito l’ex tronista a Natale, e specificherà che sono rimasti in buoni rapporti e di sperare che sia felice.

A proposito della nuova relazione sentimentale del dj veronese, invece Giulia spenderà delle belle parole. Sempre nel corso dell’intervista l’ex corteggiatrice rivivrà i momenti in cui è stata vittima dell'ennesimo furto dichiarando: “Il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, mi sono spaventata molto. Consiglio a tutti di evitare di dire i propri spostamenti sui social”. Riguardo alle voci sulla probabile presenza della De Lellis al Festival di Sanremo con il ruolo di protagonista, la diretta interessata ha replicato dicendo: “Nessuno me l’ha proposto, se mai dovesse arrivare sarei felice di farlo”.

Infine, l’ex corteggiatrice su un possibile matrimonio con Iannone, sorridendo ha esclamato di aver ricevuto soltanto la proposta di fidanzamento.