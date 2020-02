Il prossimo venerdì 28 febbraio su Canale 5 verrà trasmesso il serale di Amici. In queste ore su alcuni siti è apparso il nome di Al Bano e Romina Power; i due ex coniugi potrebbero partecipare alla scuola talent più famosa d'Italia in qualità di giudici o semplicemente di ospiti fissi. Fino ad oggi non è trapelato nulla sul serale di Amici, di solito Maria De Filippi nelle puntate del pomeridiano annunciava agli allievi presenti nella scuola i coach ed i giudici. Questo silenzio da parte della conduttrice Mediaset e da parte degli autori sta facendo davvero molto rumore.

Anticipazioni Amici 19

Il conduttore Vito Diomede, attraverso il proprio profilo Facebook, ha lanciato una vera e propria bomba, in merito alle anticipazioni del serale di Amici. Il conduttore televisivo ha pubblicato un video in cui compare Al Bano. Nella clip il Leone di Cellino San Marco parlando dei suoi futuri impegni di lavoro, ha riferito di essere molto rammaricato per la cancellazione di una data in programma nel barese.

Nello specifico la serata pugliese era in programma il prossimo 28 febbraio, ma il cantante sarebbe stato costretto al rinvio.

"Devo dare una notizia che è molto piacevole per me, nel senso che sono stato chiamato per sei trasmissioni ed una di queste cade venerdì 28 febbraio". Ovviamente le parole del Carrisi non indicano affatto che sarà presente ad Amici 19, ma non è neanche escluso che il programma alla quale prenderà parte sia proprio il talent condotto da Maria De Filippi. Per onestà va comunque detto che da venerdì 21 febbraio su Rai 1 riprenderà La Corrida di Carlo Conti.

A questo punto non resta che attendere la messa in onda del serale di Amici per capire o meno se Al Bano e Romina Power saranno gli ospiti fissi, oppure ricopriranno il ruolo di giudici.

Al Bano e Romina: fan felici per la reunion a Sanremo

A distanza di due settimane i fan di Al Bano e Romina Power sono ancora molto entusiasti per la reunion avvenuta sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

I due ex coniugi in occasione della prima serata della kermesse canora sono arrivati all'Ariston ed hanno intonato alcuni dei loro brani più celebri come "Felicità, "Ci sarà" e "Nostalgia canaglia". Ma non è finita qui perché a distanza di 25 anni, i due artisti hanno presentato il loro brano inedito "Raccogli l'attimo" scritto per loro appositamente da Cristiano Malgioglio. Nel frattempo impazza il gossip anche sulla vita privata dei due ex coniugi. Dopo l'esibizione al Festival di Sanremo alcuni rumors affermano che tra Al Bano e Romina Power ci sia stato un riavvicinamento anche sotto il profilo sentimentale.

Il Leone di Cellino San Marco durante una recente intervista pare che non abbia voluto rispondere alla domanda per non alimentare il gossip. Tuttavia il Carrisi non ha né smentito né confermato l'ennesimo pettegolezzo sul suo conto.