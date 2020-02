La scorsa notte, in America, è andato in onda il tredicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Tra le tante storyline affrontate, quella che ha maggiormente colpito l'attenzione dei telespettatori riguarda Alex Karev. Dopo la notizia che Justin Chambers non avrebbe più fatto parte del cast, molte sono state le teorie circa la storyline conclusiva che avrebbe interessato l'amatissimo dottor Lucifero. Nel corso della 16x13, i fan hanno finalmente scoperto qualche particolare in più.

Durante una chiacchierata a cuore aperto con Amelia, Jo Wilson ha infatti svelato che dietro l'assenza prolungata di Alex sembra nascondersi qualcosa in più.

Il consiglio del Grey Sloan Memorial minaccia la fondazione di Catherine Fox

Visibilmente sconfortata, la dottoressa ha infatti raccontato che il marito ha da poco assunto un atteggiamento atipico. L'uomo, stando al racconto di Jo, si rifiuterebbe infatti di rispondere alle sue chiamate. Ufficialmente in visita alla madre, Karev starebbe dunque evitando la moglie senza svelare il reale motivo delle sue scelte.

Sebbene il racconto di Jo sembrerebbe spianare la strada per la definitiva uscita di scena del dottor Alex Karev, quanto accaduto nel corso di Grey's Anatomy 16x13, complica ulteriormente la situazione. Dopo la decisione di Catherine Fox di rilevare il Pac North, il consiglio del Grey Sloan Memorial si è infatti riunito paventando l'ipotesi di un licenziamento di massa se la direzione non avesse accettato le richieste avanzate.

Una prospettiva catastrofica che ha quindi convinto Tom Koracick a riassumere l'equipe storica. Alex Karev, Maggie Pierce, Richard Webber e Owen Hunt sono dunque tornati ufficialmente dei chirurghi del Grey Sloan.

La sofferta decisione di Amelia Shepherd

In attesa di scoprire quali saranno le prossime scelte degli sceneggiatori riguardo il destino di Alex, il tredicesimo episodio di Grey's Anatomy si è concentrato anche sulla vita amorosa della protagonista.

Dopo mille incomprensioni, Meredith Grey ed Andrew DeLuca hanno infatti accantonato le divergenze abbandonandosi alla passione. Riservandosi la possibilità di discutere in futuro delle recenti incomprensioni, i due medici - distanti dalla 16x08 - hanno finalmente provato a ricucire il loro rapporto. La storyline più attesa del tredicesimo episodio, infine, non ha rispettato le premesse della vigilia. Sebbene Amelia Shepherd abbia ribadito ad Atticus Link di amarlo, la dottoressa si è infatti rifiutata di sottoporsi agli appositi test per scoprire l'identità del bambino che porta in grembo. Estremamente preoccupata dalla possibilità che un risultato diverso da quello sperato possa allontanarla dall'uomo che ama, Amelia ha quindi rimandato gli accertamenti.