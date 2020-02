Un nuovo ed emozionante episodio di Beautiful, attende i telespettatori nel pomeriggio di sabato 15 febbraio dove Zoe si armerà di coraggio e andrà a far visita a Steffy. La modella infatti, con la scusa di conoscere la bimba appena adottata dalla Forrester, vorrà raccontarle la verità sulla vera identità di Phoebe, ma alla fine si tirerà indietro. Dalle anticipazioni infatti, si verrà a sapere che la figlia di Reese rimarrà toccata dal legame che Steffy ha instaurato con la piccola e, per tale motivo non dirà nulla sullo scambio di culle.

Nel frattempo Hope sarà sempre più inconsolabile e farà fatica a superare il lutto per la scomparsa della piccola Beth.

Anticipazioni Beautiful del 15 febbraio: Zoe va da Steffy per conoscere Phoebe

Continuano i colpi di scena nella soap tv Beautiful e che terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan anche nell'episodio in onda il prossimo 15 febbraio. Zoe, sarà ancora sconvolta dopo aver appreso che Reese ha ingannato Hope facendole credere che Beth fosse morta, per poi vendere la bambina a Steffy per pagare i debiti con gli usurai.

La giovane modella sarà indecisa sul da farsi e, anche se non vorrà mettere ulteriormente nei guai il genitore, deciderà di andare a casa di Steffy per raccontarle la verità sulla vera identità della piccola appena adottata. Per tale motivo, Zoe, accompagnata da Xander, si recherà a Malibù con la scusa di conoscere Phoebe.

Zoe non trova il coraggio di raccontare a Steffy che Phoebe è la figlia di Hope

Giunti a casa della Forrerster, Zoe e Xander faranno quindi la conoscenza della nuova arrivata e la modella noterà sin da subito il profondo legame tra Steffy e Phoebe. Vedendo l'amore che la Forrester riserva alla neonata, Zoe non troverà il coraggio di dire a Steffy che Phoebe è in realtà Beth. Sembrerà dunque che il segreto di Reese sia al sicuro ma, solo con il prosieguo delle puntate di Beautiful, si scoprirà di più sulle intenzioni di Zoe.

Intanto Hope, non starà attraversando un momento facile e continuerà a ripensare alla sua piccola Beth, sentendosi in colpa per non essere riuscita a diventare madre. Tutti cercheranno di starle vicino in questo delicato momento, ma la giovane Logan farà fatica a riprendersi e non vorrà nemmeno tornare al lavoro.

In attesa di scoprire se Zoe troverà il coraggio prima o poi di raccontare la verità sulla vera identità di Phoebe, si ricorda che la nuova puntata di Beautiful andrà in onda sabato 15 febbraio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Per chi si fosse perso qualche puntata, si ricorda che su Mediaset Play è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.