Continuano a tenere banco le avventure dei protagonisti di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Ieri 13 febbraio c'è stata una nuova registrazione del trono classico, che si è rivelata decisamente irta di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati soprattutto sul percorso di Daniele Dal Moro, che continua ad essere uno dei protagonisti più indiscussi di questa stagione.

Le critiche non sono mancate soprattutto quando ha fatto pesare una delle sue pretendenti un po' in carne.

Uomini e donne, registrazione del 13 febbraio: Daniele fa pesare una ragazza in carne e viene attaccato

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne trono classico di ieri sera 13 febbraio, rivelano che Daniele è uscito in esterna soltanto con Angelica, che ha scelto di mettere alla prova come massaia facendole fare i servizi e le pulizie di casa.

Successivamente poi, la De Filippi ha spiegato che essendo un ragazzo estremamente particolare e dai gusti molto difficili, hanno scelto di fargli fare direttamente a lui i casting per scegliere le nuove pretendenti.

E stando a quanto riportato sulle pagine de Il Vicolo delle News, Daniele ha provinato diverse ragazze che sono venute in studio per conoscerlo.

Le domande del tronista sono state un po' provocatorie, soprattutto quando si è trovato di fronte ad una ragazza un po' in carne. Dalla registrazione di U&D è emerso che il tronista prima le abbia chiesto il suo peso, poi ha scelto di pesarla direttamente, facendo entrare una bilancia e capendo così se la ragazza avesse detto la verità oppure no.

Alfonso Signorini irrompe a U&D per indagare su Serena Enardu

La reazione in studio è stata a dir poco negativa nei confronti di Daniele. L'opinionista del pubblico, Rosi, si è scagliata duramente nei confronti del tronista, definendolo una persona arrogante e cattiva nei confronti delle ragazze. Anche Giovanna si è scagliata duramente nei confronti di Daniele e tra i due c'è stato un battibecco in studio.

Dal Moro ha redarguito la collega, invitandola a pensare al suo percorso e a non intromettersi nelle sue vicende.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni su questa nuova puntata di Uomini e donne del trono classico rivelano che in studio sarà presente anche Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, per indagare sul flirt che c'è stato tra Serena Enardu e Alessandro Graziani, che attualmente sta corteggiando la nuova tronista Giovanna. Signorini chiederà al ragazzo se tra lui e Serena c'è stato qualcosa di più ma Alessandro preferirà non rispondere a questa domanda, ammettendo che da parte sua c'era l'intenzione di proseguire la conoscenza.