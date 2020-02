Il Paradiso delle signore in questa stagione ha visto molti nuovi ingressi che hanno portato nuova linfa alle vicende ambientate nel grande magazzino di Milano. Ingressi che non sono ancora terminati visto che stando alle recenti anticipazioni sulla soap pomeridiana della Rai, molto presto il pubblico dovrà familiarizzare con un nuovo personaggio: si tratta di Laura, una nuova Venere. A prestare il volto alla nuova commessa del Paradiso, sarà Arianna Montefiori. Ad annunciare il suo ingresso nella soap è stata lei stessa tramite alcune instagram story.

Il Paradiso delle signore: arriva Laura, una nuova Venere

Il Paradiso delle signore terrà compagnia ai fedeli telespettatori fino a maggio e questa volta non ci sarà da tribolare per sapere se la soap avrà un seguito oppure no, in quanto è stata già confermata per l'anno prossimo. Inoltre sta facendo ascolti di rilievo per la fascia oraria in cui va in onda, per cui non c'è nessuna ragione per decidere di chiuderla. Ovviamente, tutti sono curiosi di scoprire cosa accadrà da qui sino al termine di questa stagione visto che molte storyline sono ancora aperte e potrebbe non trovare la conclusione in questo ciclo di puntate.

In tutto ciò, l'unica certezza che si ha è che la contessa Adelaide di Sant'Erasmo uscirà di scena per un certo periodo di tempo a causa di alcuni impegni teatrali di Vanessa Gravina, la bravissima attrice che presta il volto alla nobildonna. Per un personaggio che esce di scena seppur momentaneamente, ce ne un altro pronto a fare il suo ingresso nella soap: si tratta di Laura, una nuova Venere che sarà interpretata dalla giovanissima attrice Arianna Montefiori.

Al momento non si sa ancora né quando entrerà in scena né in che modo lo farà, ma è facile ipotizzare che una delle attuali Veneri potrebbe andare via per cui ci sarà nuovamente la necessità di integrare lo staff del grande magazzino.

Arianna Montefiori sarà Laura a Il Paradiso delle signore

Come detto poco sopra, a prestare il volto a Laura sarà Arianna Montefiori. La giovanissima attrice già conosciuta al grande pubblico televisivo per i ruoli interpretati nelle fiction di successo Che dio ci aiuti, L'isola di Pietro, Don Matteo 11 e L'ispettore Coliandro 6, ha dato la notizia in anteprima ai suoi fan tramite una instagram story nella quale chiedeva loro di farle compagnia durante una pausa sul set del Paradiso.

La notizia è stata poi confermata anche dalla sua agenzia per cui il suo ingresso nella soap di Rai Uno è ormai certo. Ora bisognerà soltanto attendere i prossimi episodi per capire quando entrerà in scena e soprattutto in quale storyline verrà coinvolta e con quali personaggi interagirà maggiormente questo nuovo personaggio.