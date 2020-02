Il gioco per Andrea Montovoli è forse arrivato al capolinea. Il concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli, in queste ore pare essere molto combattuto se voler continuare ad essere ancora uno dei protagonisti della casa più discussa d’Italia, o meno. Dopo l’abbandono di Carlotta Maggiorana (avvenuto lunedì 3 febbraio in diretta), Andrea sta decidendo se continuare la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip, o se tornare a casa . Ieri notte, durante una chiacchiera con il suo più caro amico, Paolo Ciavarro, Montovoli ha confessato di provare un piccolo malessere e di voler abbandonare il gioco.

’Ho confessato il mio segreto’

“Oggi in confessionale ho parlato di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado”, sono state queste le parole che Andrea Montovoli ha detto a Paolo Ciavarro durante una chiacchierata in giardino, avvenuta ieri, in piena notte. Ciavarro non si aspettava una simile rivelazione ed ha chiesto di dargli ulteriori spiegazioni e ha cercato di parlare con l’amico, facendo anche in modo di fargli cambiare idea. Montovoli, che in merito non ha voluto dare ulteriori spiegazioni, preferendo al contrario di rimanere sul vago, ha confidato all’amico di aver raccontato di una cosa molto privata, di cui non parlava da circa 17 anni.

Una cosa che fa molto male al concorrente del Gf Vip, tanto che Montovoli ha confidato che già prima di entrare all’interno della casa più spiata d’Italia sperava di essere in grado di poter raccontare questo grande segreto.

‘Il mio goal è stato già parlarne, ma non vorrei che se ne riparlasse’

Montovoli, dopo aver confidato questo grande segreto, pare che abbia rivelato di voler abbandonare il gioco e quindi la casa del GF, proprio per non dovere più riparlare di questo episodio, accaduto circa diciassette anni fa.

Confessarsi ed essere stato in grado di rivelare questo segreto, per Montovoli, è già stato un grande “goal”, ma la forza di riparlarne in diretta, magari con Alfonso Signorini, pare Andrea non voglia proprio trovarla. Durante la chiacchiera con Ciavarro, infatti, Andrea ha spiegato che questo segreto è legato alla sua libertà. “Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai”, ha concluso così la confessione con l’amico Paolo.

Paolo Ciavarro ha rispettato la scelta dell’amico di non voler continuare a raccontare altro ed cercato di tranquillizzarlo e di rispettare la sua scelta. L’ha incoraggiato, affermando di essere contento per l’amico, dal momento che ha avuto la forza di convivere con questo grande segreto per ben 17 anni e di essere riuscito a raccontarlo proprio dopo così tanto tempo.