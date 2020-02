Il Segreto come tutte le soap di lungo corso si rinnova spesso inserendo nuovi personaggi, ma spesso reintegra personaggi usciti di scena, ma molto amati dal pubblico. Questo è ciò che accadrà nei prossimi episodi spagnoli della soap. Stando alle ultime anticipazioni provenienti dal paese iberico, molto presto a Puente Viejo tornerà l'amatissima Emilia Ulloa. A far comprendere che ci sarebbe stato un suo ritorno è stata l'attrice che la interpreta, Sandra Cervera, la quale ha pubblicato una Instagram story qualche giorno fa nella quale la si vede al reparto trucco e parrucco della soap.

Il Segreto, Emilia aveva lasciato Puente Viejo per andare a Cuba

Emilia ed Alfonso dopo un breve ritorno a Puente Viejo avevano lasciato nuovamente la cittadina in attesa di ottenere l'indulto per l'omicidio del generale Perez de Ayala. I due una volta ottenuta la libertà, faranno ritorno nel paesello per stare vicini a Maria e Matias che saranno minacciati dal folle Fernando Mesia. Si tratterà, però di un ritorno breve, in quanto non appena Fernando incendierà Puente Viejo prima di morire, la Ulloa deciderà di andarsene a Cuba con suo marito Alfonso, Maria ed i piccoli Esperanza e Beltran.

Questa è stata l'ultima apparizione di Emilia fino a questo momento.

Il Segreto Spagna: Emilia torna nuovamente a Puente Viejo

Emilia, come detto, ha avuto dei brevi ritorni a Puente Viejo in seguito alla sua uscita che inizialmente sembrava essere definitiva. Ora, a quanto pare ci sarà un ulteriore ritorno di questo personaggio così amato. Ovviamente, la Ulloa troverà un paese completamente diverso da quello che aveva lasciato e che ricordava, visto che ci sarà un salto temporale che sposterà le vicende ambientate nella piccola cittadina spagnola di ben quattro anni.

Al momento si sa soltanto del suo ritorno, ma non si hanno notizie precise circa la storyline in cui verrà coinvolta ed i personaggi con i quali interagirà. Si può, però, ipotizzare che possa avere a che fare soprattutto con suo padre Raimundo e Francisca e con suo figlio Matias e la nuora Marcela.

Spoiler spagnoli Il Segreto: arriva l'amante della marchesa Isabel

Il ritorno di Emilia non sarà l'unica novità nei prossimi episodi spagnoli de Il Segreto, visto che contestualmente a ciò, ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio: si tratta di Jean Pierre, il misterioso amante della marchesa Isabel de Los Visos.

La marchesa, a quanto pare, ha passato le festività natalizie con quest'uomo allontanandosi dalla sua famiglia ed ora lui giungerà a Puente Viejo con l'intento di sconvolgere completamente la vita della nobildonna. Ad interpretare questo nuovo personaggio, sarà l'attore Virgil-Henry Mathet conosciuto per i ruoli recitati nella fiction Toy Boy e Dolor y Gloria, l'ultimo film di Pedro Almodovar. In attesa di avere ulteriori notizie circa le storyline in cui verranno coinvolti Emilia e Jean Pierre, ricordiamo che in Italia vedremo questi episodi fra circa un anno a causa della differenza di messa in onda tra la nostra Mediaset e la spagnola Antena 3.