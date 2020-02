Giovedì 6 febbraio, negli Stati Uniti d'America, è andato in onda il dodicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Intitolata "The last supper", la puntata si è concentrata su due storyline parallele che hanno coinvolto, da una parte, Levi e Nico e dall'altra la famiglia di Richard Webber e Catherine Fox. Un episodio che ha inoltre portato in scena un mini crossover con Station 19, grazie alla presenza di Dean Miller e Vic Hughes.

Alex propone a Maggie di lavorare nel suo ospedale

Grey's Anatomy 16x12, come annunciato alla vigilia, ha affrontato la crisi matrimoniale tra Richard e Catherine. Distanti da inizio stagione, i due medici hanno quindi organizzato una cena di famiglia per comunicare a Jackson e Maggie la decisione di separarsi. Una serie di incomprensioni hanno, tuttavia, precluso ai due medici la possibilità di comunicare ai rispettivi figli la sofferta scelta.

La presenza di Vic Hughes e Dean Miller ha, inoltre, spostato il focus della conversazione su una serie di esilaranti gag che hanno portato Jackson a ripercorrere i primi romantici approcci tra Richard e Catherine.

Inteneriti dal ricordo dei momenti vissuti insieme, i due medici si sono quindi appartati nella speranza di risolvere la crisi. Una tregua che non ha tuttavia dato i frutti sperati. Nonostante Catherine abbia, infatti, proposto al marito di ricostruire il rapporto, l'evidente risentimento di Webber ha impedito la piena riconciliazione tra i due.

Tornato a tavola, Richard ha inoltre ricevuto un'inaspettata proposta.

Alex Karev, consapevole delle dimissioni di Maggie, ha infatti chiesto al collega di intercedere con la figlia affinché accettasse il ruolo di cardiochirurgo al Pac North.

Catherine Fox avvia le trattative per acquistare il Pac North

L'evidente entusiasmo di Richard per la proposta di Alex ha quindi convinto la coppia a svelare ai presenti il reale motivo della cena. Le scene conclusive hanno dunque dato vita ad una serie di storyline che verranno affrontate nel corso dei prossimi episodi di Grey's Anatomy.

Jackson, insieme alla sua compagna, ha infatti consolato Catherine assicurandole che la fine del suo matrimonio non rappresenta un fallimento. Maggie, invece, ha supportato il padre accettando la proposta di lavorare al Pac North.

A fine serata l'ennesima discussione tra Catherine e Webber ha quindi convinto la facoltosa donna ad informarsi sul prezzo dell'ospedale dove attualmente lavora il marito. L'evidente risentimento della Fox si è dunque tramutato in un desiderio di vendetta.

Levi Schmitt decide di trasferirsi per vivere alla luce del sole la sua relazione con Nico

L'altra storyline affrontata nel corso della 16x12 di Grey's Anatomy ha coinvolto, come anticipato, Levi e Nico.

Fuori città per visitare un parente malato, lo specializzando ha infatti compreso la necessità di vivere appieno la sua storia d'amore.

Dopo aver scoperto che lo zio ha per anni condotto una doppia vita pur di non svelare la sua omosessualità, Schmitt ha quindi comunicato alla madre le sue intenzioni di trasferirsi per vivere alla luce del sole la sua relazione con Nico.