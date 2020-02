Caos nel reality show di Mediaset, 'La pupa e il secchione e viceversa', condotto dal toscano Paolo Ruffini e dall'ex pupa Francesca Cipriani. In particolare, la modella Carlotta Cocina e il latinista Giovanni De Benedetti, sono stati protagonisti di una violenta lite e sono stati squalificati dal programma. Il tutto è iniziato, nel momento in cui la 24enne ha versato una lattina di birra sulla testa del secchione. Quest'ultimo ha deciso di appropriarsi del cuscino della ragazza, perché il suo era tutto bagnato.

Successivamente, la situazione è degenerata totalmente, in quanto Giovanni ha stretto il polso della ragazza, che ha iniziato ad urlare e ad insultarlo pesantemente. Infatti, la giovane pupa ha avuto questa reazione perché sentiva molto dolore. Poi, quando De Benedetti ha mollato la presa, la Cocina gli ha versato dell'acqua sul lato del letto, costringendolo a dormire altrove.

Paolo Ruffini annuncia l'eliminazione della coppia

La sentenza dell'eliminazione è stata emessa e letta durante l'ultima puntata andata in onda, dal conduttore del programma televisivo Paolo Ruffini che ha affermato che i due sono stati squalificati in quanto hanno fallito l'esperimento antropologico alla base del reality.

E poi il toscano ha aggiunto che il loro comportamento non si può assolutamente giustificare in nessun modo, in quanto il programma è contro ogni tipo di violenza.

Inoltre, è stato anche pubblicato un breve video della lite che è possibile rivedere su Mediaset play. In questo estratto vediamo i due litigare perché la ragazza aveva chiesto di dormire separatamente dal ragazzo. Poi, lui afferra quello che lei definisce il suo cuscino, e poi via via tutti i comportamenti di cui vi ho già parlato in precedenza.

Sandra e Marco rientrano in gioco e vengono nuovamente eliminati

Il tutto è considerato per Ruffini e per gli autori assolutamente un comportamento lesivo del regolamento. Infatti, lei è stata irrispettosa e molto offensiva nei confronti del ragazzo che però non ha saputo mantenere il controllo e non ha evitato il contatto fisico. A questo punto sono rientrati in gara, la secchiona Sandra Maestri e Marco Sarra che erano stati precedentemente eliminati.

Però il loro rientro è stato breve, in quanto i primi classificati (Stella e Santagati), li hanno mandati al Sintony Test contro Marina e Massa. Successivamente, l'ospite speciale Aldo Busi li ha mandati al bagno di cultura contro Mazzoni e Angelica e sono stati sconfitti.

La settimana prossima ci sarà la finale del reality show di Mediaset, in cui si scoprirà la coppia vincitrice della terza edizione de 'La Pupa e il secchione'.