La fine del matrimonio di Liam e Hope in Beautiful è vicina. Le anticipazioni della soap opera delle puntate in onda prossimamente su Canale 5 svelano che il nuovo arrivato Thomas approfitterà della situazione manipolando, con l'aiuto di suo figlio Douglas, la povera Hope.

Nel frattempo, una conversazione tra Zoe e Flo ascoltata di nascosto da Thomas, sarà rivelatrice. Il folle Forrester saprà così che Beth è viva ed altri non è che Phoebe. Il ragazzo però penserà bene di tacere, dando il via ad una serie infinita di intrighi che metteranno in ginocchio anche altri protagonisti.

Di seguito, le anticipazioni di Beautiful a riguardo.

Beautiful, nuove anticipazioni: Thomas scopre la verità su Phoebe-Beth

Nelle prossime puntate della soap in onda su Canale 5, Thomas e Douglas si trasferiranno a Los Angeles. Il giovane figlio di Ridge si innamorerà perdutamente di Hope e, dopo aver contribuito a boicottare il suo matrimonio con Liam, farà di tutto per portarla nella sua vita. Per uno strano scherzo del destino, Thomas scoprirà che Beth, la figlia di Hope, è viva.

Intanto, Hope e Liam parleranno della vita che avrebbero potuto avere con la loro primogenita.

Liam organizzerà una cena romantica per tentare di risolvere le cose con la sua dolce metà, ma sarà un mezzo disastro, visto che la Logan Jr. non farà altro che ripensare al passato. Hope deciderà di chiudere con lo Spencer, consigliandoli di stare accanto a Steffy per il bene di Kelly e Phoebe.

Wyatt si innamora di Flo e lascia Sally

Le sorprese per i fan di Beautiful non sono finite qui. Wyatt, quando rivedrà la sua vecchia fiamma del liceo Flo, proverà un turbine di emozioni.

Durante una serata come tante, i due finiranno per baciarsi e lasciarsi andare alla passione, passando una notte insieme. Sally non potrà fare altro che accettare a malincuore la situazione.

Nel mentre, Zoe e Flo discuteranno per l'ennesima volta. La Fulton non riuscirà a reggere la tensione e sarà intenzionata a dire ad Hope la verità su Beth. La Buckingam, però, convincerà Flo a non parlare: ormai sono complici e se la verità dovesse venire a galla, sarebbero guai anche per lei.

L'aver mentito sulla maternità di Phoebe la farebbe finire in carcere nell'immediato. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che non sarà solo Thomas a scoprire che Beth è viva. Un altro personaggio chiave, infatti, verrà coinvolto suo malgrado in questa assurda storyline.

Xander viene a sapere che Phoebe è in realtà Beth

Come svelano gli spoiler americani di Beautiful, Xander apprenderà che Zoe, la ragazza che ama, gli ha nascosto per molto tempo una verità sconcertante. Quando saprà che Beth è viva e che la Buckingam ha mantenuto il segreto insieme a Flo, andrà su tutte le furie.

La modella pregherà Xander di non metterla nei guai, se non vuole che finisca dietro le sbarre.

Certo è che la situazione si complicherà ulteriormente. Hope, ignara di tutto, si farà abbindolare da Thomas, con il quale si scambierà un dolce bacio. A quel punto, Liam perderà le speranze e finirà davvero per riavvicinarsi a Steffy.