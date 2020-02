Venerdì 7 febbraio su Rai1 andrà in onda la quarta serata della 70ª edizione del Festival di Sanremo. Questa sera durante la kermesse verrà proclamato il vincitore delle 'Nuove Proposte'. A seguire si esibiranno di nuovo i 24 big in gara. Tra le presenze femminili della quarta serata spicca il nome di Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Nella serata del 6 febbraio hanno tenuto banco i duetti dei 24 cantanti in gara. Tosca con Piazza Grande si è aggiudicata il primo gradino del podio della terza serata.

A seguire c’è stato Piero Pelù con la cover di Cuore Matto ed Pinguini Tattici Nucleari con un medley che ha infiammato l’Ariston.

Stasera c’è il vincitore dei Giovani

Questa sera verrà proclamato il vincitore delle Nuove Proposte. Si contendono lo scettro Tecla Insolia con “8 marzo”, il figlio d’arte Leo Gassman che porta in gara “Va bene così”, Fasma “Per sentirmi vivo” e Marco Sentieri con la sua “Billy blu”. I quattro giovani verranno giudicati per il 33% dalla giuria demoscopica, l’altro 33% dalla sala stampa e la restante percentuale dalle Radio, Tv e web.

Le due canzoni che otterranno meno voti verranno eliminate definitivamente. I restanti due brani che passeranno il turno invece oltre alla sala stampa, la giuria demoscopica, la Radio-Tv e web, verranno sottoposti al giudizio del televoto.

Stasera riprende la gara del big

Dopo la proclamazione del vincitore di Sanremo Giovani, riprenderà regolarmente la gara dei big. Archiviata la serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti intoneranno i loro brani.

Achille Lauro sarà il primo artista ad esibirsi: c’è molta curiosità sulla mise utilizzata dal cantante romano, dopo le sorprendenti performance della prima e terza serata. A seguire ci saranno Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi e Raphael Gualazzi. Dopo i primi sei cantanti in gara, sarà la volta di Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally ed Elettra Lamborghini.

La quarta serata della 70ª edizione del Festival della canzone italiana verrà conclusa con Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca e Michele Zarrillo.

Tutti gli ospiti di venerdì 7 febbraio

Dopo un giorno di riposo Fiorello tornerà sul palco dell’Ariston. L’assenza della terza serata non era legata alla polemica con Tiziano Ferro, ma per fare più spazio a Roberto Benigni. Il comico siciliano sarà protagonista di un duetto canoro con Tony Renis. Tornerà sul palcoscenico anche Tiziano Ferro.

Per quanto le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus questa sera è il turno di Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Quest’ultima è la fidanzata di Valentino Rossi, dunque non è escluso che il pilota della MotoGp non sia presente in platea come accaduto ieri con Cristiano Ronaldo per Georgina Rodriguez.

Gli ospiti musicali della quarta serata di Sanremo saranno il rapper Ghali, Gianna Nannini e la star internazionale Dua Lipa.