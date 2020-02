Le anticipazioni di Beautiful sullo scambio di culle di Beth e la finta adozione di Phoebe regalano altri interessanti colpi di scena. Giorno dopo giorno, Hope inizierà a capire che quella notte a Catalina nasconde molti più lati oscuri di quanto possa immaginare. Le cose si complicheranno quando Quinn ed Eric proporranno a Shauna e Flo di andare a vivere nella loro dependance, lasciando l'appartamento di Reese. Come faranno ora a mantenere il segreto su Beth?

Nel frattempo, Hope avrà modo di ascoltare una conversazione tra Flo e Zoe, intente a parlare della piccola Beth.

Insospettita, la giovane stilista vorrà sapere dalle dirette interessate il reale motivo della loro discussione. Thomas, poco dopo, farà leggere ad Hope una strana lettera di Caroline, nella quale sono state scritte le sue ultime volontà. La Logan non potrà trattenere le lacrime, venendo a sapere una verità inaspettata.

Beautiful anticipazioni: Hope destabilizzata da una lettera

Nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, Thomas farà di tutto per spezzare il legame tra Hope e Liam, deciso a conquistare il cuore della dolce biondina.

Il Forrester giocherà d'astuzia, facendo leva sulla sensibilità di Hope e sul suo dolore per la perdita di Beth.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Thomas consegnerà ad Hope una lettera scritta da Caroline prima di morire, nella quale sono contenute le sue ultime volontà. Hope resterà senza fiato quando leggerà che la compianta moglie del Forrester vorrebbe che fosse proprio lei a fare da madre a Douglas, qualora le fosse successo qualcosa.

Nello stesso tempo però, Liam comincerà a nutrire dei dubbi sulla lettera. Conoscendo molto bene Caroline, una donna sempre entusiasta e piena di vita, troverà alquanto strano che abbia scritto una sorta di testamento senza apparente ragione.

Hope e Liam si separano

Come svelano gli spoiler di Beautiful, Hope prenderà molto male il fatto che Liam l'abbia massa in guardia. Thomas ne approfitterà per portarla dalla sua parte, allontanandola sempre di più dal marito.

Dopo che Steffy tornerà da Parigi con le piccole Phoebe e Kelly, il matrimonio di Hope e Liam giungerà al capolinea. Lo Spencer infatti non riuscirà più a reggere la tensione e, spinto dalla stessa Logan ad avvicinarsi alla sua ex moglie, inizierà a nutrire dei forti dubbi sulla sua relazione.

Hope, dopo aver letto la strana lettera di Caroline, accetterà di fare da madre a Douglas, con grande gioia di Thomas. Ormai, il matrimonio con Liam è giunto al capolinea. Nonostante ciò, la sfortunata Hope avrà modo di ricongiungersi anche con Phoebe, con la quale ritroverà la forte connessione dei primi tempi.

Brooke consola Hope dopo la fine del suo matrimonio con Liam

Le trame della soap opera Beautiful raccontano inoltre che Brooke consolerà sua figlia dopo la fine del suo matrimonio con Liam. Thomas dormirà sonni tranquilli, certo di aver realizzato il suo piano volto a costruire una famiglia con Hope e Douglas. Nello stesso tempo, Ridge consiglierà a Steffy di riprendersi Liam, ora che finalmente è un uomo libero. Cosa succederà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprirlo.