La prossima settimana, dal 10 al 14 febbraio, ad Un posto al sole verrà dato ampio spazio alla vicenda della truffa sentimentale che vede protagonista Giulia e il sedicente Marcello, tuttavia i toni cambieranno decisamente e la Poggi inizierà a nutrire seri sospetti sull'identità dell'uomo. Dinanzi al rifiuto dell'uomo di mostrarsi in webcam o di fornire una qualsiasi prova più tangibile della sua identità, Giulia perderà la sua granitica convinzione sulla bontà delle intenzioni dell'uomo. L'intervento di amici e familiari, per quanto inizialmente destabilizzi la donna, la porterà a ragionare e tornare in sé.

Nel frattempo Marina Giordano cercherà di riprendere in mano le redini dei cantieri, ma si troverà a dover affrontare diversi ostacoli. DI seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 10 al 14 febbraio relativi a queste due storyline.

Giù la maschera

L'intervento di Ornella (Marina Giulia Cavalli), Niko (Luca Turco) e Angela (Claudia Ruffo) ha avuto un forte impatto su Giulia (Marina Tagliaferri) e la donna vorrà dimostrare ai suoi familiari, ma soprattutto a se stessa, di non essere una sprovveduta vittima di una truffa romantica.

Ovviamente Marcello (Fabio Cocifoglia), che si nasconde dietro un falso profilo, non potrà soddisfare le richieste della donna di mostrarsi e questo metterà la Poggi in allarme. La donna avrà un duro confronto telefonico con il losco individuo, nel quale lo metterà di fronte alle sue responsabilità e sarà la prima reazione negativa che Giulia avrà nei confronti del truffatore.

Un'amara realtà

In qualche modo Marcello riuscirà a placare l'ira della donna, ma oramai il seme del dubbio è stato piantato e nulla sarà più come prima.

Giulia inizierà ad essere sempre più confusa e incerta e, per quanto desideri credere all'uomo, i dubbi inizieranno a prevalere. Non viene chiarito cosa accadrà, se Marcello deciderà saggiamente di sparire accontentandosi del malloppo o se l'uomo verrà smascherato, ma tant'è che Giulia finalmente tornerà in se. La donna, profondamente delusa da quello che è accaduto, deciderà saggiamente di trovare un riparo sicuro nell'affetto di amici e familiari.

Il nuovo amministratore delegato

La situazione ai Cantieri si farà sempre più delicata e terrà banco la questione legata all'assegnazione dell'importante ruolo di Amministratore Delegato. Marina (Nina Soldano) penserà ad una persona che dovrebbe mettere d'accordo a tutti, anche se non viene svelato chi possa essere il fortunato prescelto. In seguito la Giordano si infurierà a causa di un'intervista rilasciata dallo zio di Fabrizio (Giorgio Borghetti) e proverà a contattare quest'ultimo per avere chiarimenti.