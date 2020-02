Una nuova puntata di Una vita attende i telespettatori nel pomeriggio del 19 febbraio dove non mancheranno i colpi di scena. Protagonista del nuovo appuntamento sarà Celia la quale, dopo il malore avuto per strada, scoprirà di aver perso il bambino. Il clima funesto che si respirerà ad Acacias, sarà dovuto anche all'improvvisa e misteriosa morte di Fra Guillermo, ritrovato privo di vita da Telmo. I sospetti sull'omicidio ricadranno su Ursula, a causa del diverbio avuto dalla stessa con il defunto, poche ore prima del delitto.

Anticipazioni Una vita: Celia abortisce, Trini disperata

Le anticipazioni di Una vita e riguardanti ciò che andrà in onda il prossimo 19 febbraio svelano brutte notizie per gli abitanti del quartiere. Ad Acacias, dopo la notizia dell'assassinio di fra Guillermo, giungerà anche quella riguardante l'aborto di Celia. La moglie di Felipe, come noto, aveva attraversato tutta la città a piedi per procurare un farmaco a Trini, ma al suo ritorno aveva avuto un malore. Dopo essere stata ricoverata in ospedale, si scoprirà che la donna avrà perso la creatura che portava in grembo.

Una notizia che getterà nello sconforto la Alvarez Hermozo, che già in passato non era riuscita a portare a termine una gravidanza. Trini sarà molto preoccupata per l'amica e non saprà cosa fare per aiutarla. Anche Lucia sarà sconvolta per gli ultimi accadimenti e, per tale motivo, chiederà a Samuel di rinviare le nozze. Gli spoiler svelano che l'Alday non vorrà sentire ragioni, dato che sarà pressato dallo strozzino Jimeno Batan e riuscirà a convincere la sua promessa sposa a procedere con i preparativi come concordato.

Ursula sospettata della morte di fra Guillermo nella puntata di una vita del 19 febbraio

Mentre si starà consumando il dramma di Celia, nel quartiere si respirerà aria di forte tensione, anche a causa della misteriosa morte di Fra Guillermo. L'uomo, come noto, è stato ritrovato morto da Telmo e subito si capirà che si è trattato di un omicidio. Il Commissario Mendez avvierà subito le indagini e i sospetti ricadranno su Ursula, l'ultima persona ad aver discusso pubblicamente con il frate.

La Dicenta si dichiarerà estranea al fatto, dichiarando anche a padre Martinez di non essersi accorta di nulla e di essersi addormentata dopo aver bevuto una tisana. Gli inquirenti nel frattempo, continueranno ad indagare per trovare ulteriori elementi che possano incastrare Ursula.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Una vita in onda il prossimo 19 febbraio su canale 5, dove i fan della soap iberica potranno seguire tutti gli sviluppi riguardanti non solo l'aborto di Celia, ma anche i retroscena sulla morte di Fra Guillermo.