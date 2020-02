Continuano i colpi di scena nella soap tv Beautiful che, anche nel prossimo episodio del 12 febbraio, terranno con il fiato sospeso i fan della soap americana. Le anticipazioni svelano che Zoe sarà ancora sconvolta dopo aver scoperto che Reese ha scambiato i neonati, facendo credere a tutti che Beth sia morta. Lo scambio di culle avvenuto a Catalina sarà motivo di discussione tra Zoe e il padre che, al telefono, la supplicherà di non rivelare a Hope e Steffy la vera identità della piccola Phoebe.

Anticipazioni Beautiful: Reese supplica Zoe di non svelare l'identità di Phoebe

Su Canale 5, a partire dalle 13:40 andrà in onda un nuovo appuntamento di Beautiful, dove non mancheranno i colpi di scena legati alla scoperta da parte di Zoe dell'inganno messo i atto da Reese ai danni di Hope e Steffy. Come noto infatti, la modella dopo aver messo sotto torchio Flo, avrà scoperto che il padre ha scambiato i neonati nella notte in cui partorì Hope, intuendo quindi che la piccola Phoebe è in realtà Beth, la figlia che Lian e Hope credono morta durante il parto.

Sconvolta e incredula per quanto fatto dal padre, Zoe vorrà incontrarlo faccia a faccia ma, al momento, riuscirà a confrontarsi con lui solo telefonicamente. In questo frangente il Buckingham supplicherà la figlia di mantenere Il Segreto.

Reese teme di essere smascherato dalla figlia Zoe nella puntata di Beautiful del 12 febbraio

Reese sarà molto preoccupato dopo aver saputo che Zoe ha scoperto la verità sullo scambio di neonati e prometterà alla figlia di raggiungerla quanto prima per spiegarle le ragioni dell'insano gesto.

In attesa di scoprire se Zoe manterrà il segreto senza rivelare a Hope e Steffy l'inganno di Reese, Thorne farà ritorno a Parigi, non prima di aver firmato i documenti del divorzio da Katie. Quest'ultima intanto, avrà bisogno di una spalla su cui piangere e troverà conforto in Wyatt con il quale la Logan si confiderà. Ancora innamorata di Thorne, la donna cercherà di giustificarlo, nonostante l'uomo l'abbia lasciata e sia già partito alla volta dell'Europa.

Nel nuovo episodio di Beautiful, anche per Zoe non saranno momenti facili dato che, la ragazza, sconvolta da quanto scoperto sull'adozione di Phoebe, sarà indecisa sul da farsi e, solo con il prosieguo delle puntate, si capirà se la giovane modella attenderà il ritorno del padre Reese prima di prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino di Steffy, Hope e Phoebe.

Questo e molto altro nella nuova puntata della soap tv americana in onda su Canale 5 il prossimo 12 febbraio, a partire dalle 13:40. Si ricorda inoltre che, su Mediaset Play sono disponibili gli episodi già trasmessi.