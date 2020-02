Tra qualche settimana, la Juventus sarà nuovamente impegnata in Champions League. La massima competizione europea è il sogno dei bianconeri. Nella prima parte di stagione la Juventus ha fatto un ottimo percorso in Champions League e la squadra di Maurizio Sarri ha vinto nettamente il suo girone, mostrando anche un ottimo calcio. Adesso per la Vecchia Signora inizierà la fase decisiva della massima competizione europea e il 26 febbraio ci sarà la gara di andata degli ottavi di finale contro Lione.

Leonardo Bonucci in questa prima parte di stagione è stato il Capitano della Juventus, vista l'assenza di Giorgio Chiellini. Il numero 19 juventino, ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato proprio sul percorso fatto fin qui dalla sua squadra a livello europeo. Bonucci ha anche spiegato che chi indossa la maglia della Juventus pensa sempre e solo alla vittoria.

La Juventus si prepara alla Champions League

Per la Juventus sta per iniziare la fase cruciale della stagione. Infatti, a partire da sabato per i bianconeri scatterà una lunga serie di impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Leonardo Bonucci, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in modo particolare della sfida che la Juventus ha disputato lo scorso autunno contro l'Atletico Madrid. In quell'occasione, i bianconeri si imposero per 1-0 grazie ad una magia di Paulo Dybala. Leonardo Bonucci ha raccontato che prima che il numero 10 juventino tirasse in porta lui gli aveva fatto segno di tirare più forte che poteva. Infatti, il Capitano bianconero era in area davanti ad Oblak e aveva notato che il portiere aveva messo due uomini in barriera e non poteva veder partire il pallone.

Leonardo Bonucci, però, ha sottolineato che non si aspettava che Paulo Dybala tirasse in quel modo.

La Juventus gioca per un unico risultato

La Juventus ha nel suo dna la grande voglia di vincere e la squadra insegue solo questo obiettivo. Infatti, Leonardo Bonucci ha ricordato la recente vittoria dei bianconeri, nel girone di Champions League, contro l'Atletico Madrid. In quella occasione alla Juventus bastava anche solo un pareggio, ma come ha sottolineato il numero 19 della Vecchia Signora l'obiettivo della squadra era solo uno: "Quando scendi in campo con questa maglia non ti puoi accontentare di un pareggio.

Devi giocare per vincere". Dunque la Juventus non si accontenta mai e insegue sempre la vittoria. Questo spirito viene tramandato dai giocatori più esperti come Leonardo Bonucci che infatti da molti anni è uno dei senatori bianconeri.

La Juventus si prepara alla gara contro il Verona

Sabato 8 febbraio, la Juventus sarà impegnata al Bentegodi per affrontare il Verona. I bianconeri si stanno preparando a questa partita da diversi giorni e Maurizio Sarri ha curato sia l'aspetto atletico che tattico. Nel corso della settimana alcuni giocatori hanno anche svolto delle sedute personalizzate. Uno dei calciatori che si è dedicato ad un lavoro specifico è Leonardo Bonucci.

La sua presenza per la sfida contro il Verona non è in dubbio. Il numero 19 juventino, domani sera, sarà titolare e al suo fianco avrà Matthijs de Ligt. Infatti, la sensazione è che in difesa Maurizio Sarri confermerà i titolarissimi. Per il resto nell'allenamento di questo pomeriggio, l'allenatore della Juventus scioglierà gli ultimi dubbi. In particolare, resta da capire chi giocherà in attacco. Infatti, la certezza in avanti sarà Cristiano Ronaldo, al suo fianco potrebbe esserci Paulo Dybala che sembra favorito su Gonzalo Higuain. Mentre alle loro spalle potrebbe esserci uno fra Douglas Costa e Aaron Ramsey.