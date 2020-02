Dopo la pausa dovuta alla concomitanza con il Festival di Sanremo, sabato 15 febbraio torna C'è Posta per te, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi campione di ascolti anche in questa nuova stagione. Come di consueto, la presentatrice lombarda accoglierà in studio alcuni ospiti d'eccezione del mondo dello spettacolo e della televisione, pronti a regalare un sorriso ai rispettivi destinatari della busta.

Dalle pagine social ufficiali del programma si apprende che tra gli ospiti della quinta puntata ci saranno la cantante salentina Emma Marrone, accompagnata per l'occasione dal padre Rosario, e i quatto giudici di Tu Sì Que Vales.

Emma e il papà ospiti di C'è posta per te nella puntata di sabato 15 febbraio

A partire da sabato 15 febbraio, torna in prima serata su Canale 5 il people-show di Maria De Filippi, pronta a raccontare le storie di persone che hanno chiesto aiuto alla trasmissione per conciliarsi con i propri cari oppure per fargli una bella sorpresa.

La pagina Instagram di C'è Posta per Te ha anticipato che durante il prossimo appuntamento interverrà la cantante Emma Marrone insieme al papà Rosario. L'artista salentina - reduce dall'ospitata al 70° Festival di Sanremo - per la prima volta insieme al genitore sarà la protagonista di una delle storie che tanto appassionano il pubblico.

Ovviamente, per sapere chi sarà il fortunato/a che potrà incontrarla, bisognerà attendere la messa in onda dello show.

Nella prossima puntata di C'è posta per te anche i quattro giudici di Tu Sì Que Vales

Maria De Filippi, in occasione della quinta puntata del suo programma, non si farà mancare nulla. Infatti, oltre ad Emma e al padre Rosario, giungeranno in studio come ospiti anche i quattro giudici di Tu Sì Que Vales.

Dunque, il pubblico potrà assistere all'ingresso di Gerry Scotti, Teo Mammucari (reduce dalla vittoria del programma Il Cantante Mascherato), Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (l'attrice romana ha ricoperto il ruolo di presidente della giuria popolare) che, con la loro simpatia, molto probabilmente regaleranno ai telespettatori un momento di divertimento e spensieratezza.

Nell'attesa di vedere in televisione C'è Posta per Te del 15 febbraio alle ore 21:30 circa su Canale 5, si ricorda che sul sito Witty Tv è possibile seguire le puntate già andate in onda, oltre ad alcune clip incentrate sulle storie più emozionanti raccontate in studio da Maria De Filippi.