A Il Paradiso delle Signore 4 comincia una nuova settimana. Per i Cattaneo saranno giorni complicati, dopo che Luciano ha saputo di non essere il padre di Federico. Nella puntata di lunedì 17 febbraio, l'uomo deciderà di chiamare la moglie dopo essere stato fuori di casa per due giorni. Più tardi, il ragioniere scoprirà anche l'identità del padre naturale di suo figlio. Intanto, Vittorio lascerà il Paradiso nella mani di Marta, mentre Cosimo non mollerà la presa con Gabriella. Infine, Orlando Brivio chiederà a Irene e Rocco di girare un altro fotoromanzo in veste di protagonisti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 17 febbraio: Luciano apprenderà l'identità del padre di Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì 17 febbraio raccontano che a casa Cattaneo ci saranno momenti di forte disagio. Luciano, infatti, dopo aver scoperto di non essere il padre di Federico, deciderà di lasciare la sua casa per un paio di giorni. Più tardi, però, telefonerà a Silvia e apprenderà anche un'altra verità: il ragioniere verrà a conoscenza dell'identità del padre di Federico.

Una volta rientrato in casa, Luciano imporrà a Silvia di mantenere il segreto per tutelare la serenità già fragile di Federico, costretto sulla sedia a rotelle dopo la caduta e paralizzato a vita. Un'ulteriore cattiva notizia potrebbe sconvolgere l'equilibrio a stento ritrovato del ragazzo.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 17 febbraio: Marina e Rocco di nuovo attori

La trama de Il Paradiso delle Signore del 17 febbraio rivela che nella puntata di lunedì per Vittorio arriverà il momento di partire per l'Expo '61.

L'imprenditore durante la sua assenza lascerà il Paradiso a sua moglie Marta e comunicherà alle Veneri la sua decisione. Nel frattempo, Cosimo Bergamini continuerà a corteggiare Gabriella, nonostante la ragazza sia fidanzata ufficialmente con Salvatore Amato. L'imprenditore confesserà al suo amico Riccardo che per lui non si tratta dell'ennesimo gioco. Cosimo, infatti, confiderà di provare dei sentimenti profondi per la bella stilista, definendosi innamorato di lei.

Nel frattempo ci sarà una bella sorpresa ad attendere Marina e Rocco: dopo il grande successo ottenuto dal fotoromanzo de Il Paradiso delle Signore, il regista Orlando Brivio vorrà replicare. L'uomo chiederà ai due ragazzi se vorranno partecipare ad un secondo fotoromanzo con la parte da protagonisti. Il Paradiso delle Signore 4 sta registrando in ogni puntata un pubblico che supera il milione e mezzo di telespettatori. Ogni giorno, l'appuntamento con la soap di Rai 1 è fissato per le 15:40.