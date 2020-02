Molti utenti in questi giorni hanno notato che l'influencer Giulia De Lellis, sempre attiva sui social, in particolare su Instagram, non stia più postando foto insieme al suo fidanzato, il pilota di MotoGP Andrea Iannone. Sul web hanno iniziato a circolare voci di una presunta crisi tra i due. Molti hanno sottolineato il fatto che neanche a San Valentino la coppia sia apparsa sui social. Nelle scorse ore il vero motivo di questa assenza da Instagram lo avrebbe svelato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi.

Ecco il perché di questa mancanza di foto di coppia.

Stop social per Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Stando all'indiscrezione lanciata da Chi, l'assenza dai social sarebbe stata un'esplicita richiesta di Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp avrebbe chiesto alla De Lellis di non postare più foto che lo ritraggono, visto il delicato momento che sta attraversando. Iannone infatti negli scorsi mesi è stato accusato di doping. La Federazione motociclistica Italiana ha sospeso il pilota dopo che le analisi hanno evidenziato delle alterazioni fisiche dovute a sostanze dopanti.

Proprio per evitare ulteriori aggravanti, Iannone avrebbe fatto questa richiesta particolare alla sua ragazza. Pare infatti che durante il processo proprio le foto postate su Instagram, che mostrano il suo evidente cambiamento fisico, siano state oggetto di discussione. Per questo per il pilota sarebbe meglio evitare per il momento di postare ulteriori foto che potrebbero essere utilizzate nelle indagini in corso.

Ecco cosa ha svelato nello specifico il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Niente più foto insieme a Giulia De Lellis

Sulle pagine del settimanale Chi si legge che, in attesa di sapere quale sarà il suo futuro, Andrea Iannone, indagato per doping, avrebbe imposto uno stop social alla sua fidanzata Giulia De Lellis che non pubblicherà più stories d'amore insieme a lui con la stessa frequenza con cui lo faceva prima dello scandalo.

Del resto, Giulia De Lellis gli è sempre stata vicino in questo periodo difficile e complicato che rischia di mettere a repentaglio la sua carriera da motociclista. Qualche settimana fa la De Lellis è stata ospite del programma Verissimo. Qui nel corso dell'intervista aveva detto che, essendo un momento particolare della sua carriera, lei non può fare altro che stargli vicino. Aveva poi anche aggiunto che entrambi sono sereni perché convinti che verrà dimostrata la sua innocenza. La De Lellis ha affermato di essere molto positiva perché conosce sia l'uomo che la persona e le dispiace leggere quello che viene scritto sui social.

Comunque spera che si risolva tutto il primo possibile.