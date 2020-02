Le dame saranno le vere protagoniste della puntata di oggi, giovedì 13 febbraio, di Uomini e donne. Saliranno in passerella per sfilare sul tema "Stasera mi dirai di sì". Ci sarà tanto divertimento, ma un velo di tristezza cadrà sullo studio, quando Ida, presente da sola per la sfilata, scoppierà a piangere. Che abbia problemi con Riccardo?

Uomini e Donne, anticipazioni: in passerella salgono le dame

Nell'appuntamento odierno le dame saliranno in passerella, ma la vera attenzione sarà rivolta verso Ida.

La dama sarà presente in studio proprio per la sfilata, ma nel parterre maschile si noterà l'assenza di Riccardo. Che tra i due le cose non stiano andando per il verso giusto? Potrebbe proprio essere così.

La Platano, alla domanda della De Filippi "come stai Ida?" ha risposto: "Un'altra domanda Maria?". Cercherà di glissare sulla situazione che sta vivendo, ma alla fine la dama bresciana cederà e si lascerà andare a un pianto che nessuno in studio riuscirà a capire, ma probabilmente Riccardo potrebbe esserne la causa.

Ida spiegherà effettivamente a tutti come stanno procedendo le cose? L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.