Lunedì 17 febbraio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena e di tensione. Protagonista Antonella Elia, la quale è stata sconfessata in diretta tv proprio da Alfonso Signorini circa il presunto spintone ricevuto da Patrick qualche giorno prima. Le immagini mostrate al pubblico e ai concorrenti presenti nella casa, infatti, rivelano l'inesistenza del fatto. Il chiarimento ha scatenato la reazione della show girl che ha dato in escandescenze nel tentativo di passare da vittima ed è stata redarguita ancora una volta dal conduttore.

Antonella Elia avrebbe mentito sullo spintone

Alta tensione nella Casa del Gf Vip, dove Antonella Elia è stata smascherata proprio nel corso delle diretta di ieri 17 febbraio dal conduttore. Come noto, la Elia, nei giorni scorsi, aveva accusato Patrick di averla spinta, cercando poi di avvalorare la sua tesi con il resto degli inquilini. La casa del GF si era quindi spezzata in due, non conoscendo bene la dinamica dei fatti, mostrata proprio nel corso della puntata di ieri sera. Alfonso Signorini, infatti, ha mandato in onda le immagini dell'episodio incriminato, dalle quali è emerso che Antonella ha mentito e che non vi è stato nessuno spintone da parte di Patrick.

A questo punto, l'ex stellina di Non è la rai, è sbottata e ha dato il via a una vera e propria sceneggiata che l'ha vista cercare di mettere in cattiva luce tutti gli altri compagni di avventura definiti 'mostri, pagliacci' e altro.

Scontro Antonella-Patrick: il pubblico del Gf Vip dalla parte di Ray Pugliese

Nonostante le immagini parlassero chiaro, Antonella ha continuato ad inveire contro Patrick e la sua cerchia di 'amici', arrivando a parlare di violenza verbale e bullismo.

Signorini a questo punto ha bacchettato la Elia, dicendole di aver parlato a sproposito di temi importanti che di fatto non sussistono all'interno della Casa. Il conduttore le ha fatto presente ancora una volta che la spinta di Patrick non c'è stata e che ha utilizzato parole come bullismo e violenza che alla luce dei fatti nella Casa del Gf Vip non esistono. Gli applausi scroscianti del pubblico in studio, a favore di Patrick, hanno poi fatto perdere le staffe ad Antonella, la quale ha continuato imperterrita nella sua sceneggiata, cercando di passare per una vittima.

La donna sembra non essersi resa conto delle falsità venute a galla ed anzi ha continuato ad inveire non solo contro Ray Pugliese, ma anche contro Fernanda, Andrea Montovoli, Fabio Testi e Adriana Volpe, rei di non averle dato ragione in questa vicenda.

In attesa di scoprire chi verrà eliminato dalla Casa del Gf Vip nella prossima puntata del 21 febbraio, si ricorda che le vicende della Casa di Cinecittà possono essere seguite 24 ore su 24 sul Canale 55 del digitale terrestre.