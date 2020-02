Il Festival di Sanremo sta riscuotendo un grande successo. Dopo il commento di Barbara D’Urso avvenuto nella prima serata, il 5 febbraio, hanno seguito l’intera puntata Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due coniugi attraverso una serie di Instagram Stories hanno commentato l’andamento della kermesse canora di Rai 1. Ma non solo: la showgirl argentina ha rivelato il suo cantante preferito.

Belen ha sempre mostrato di essere amante della musica. In passato la modella ha calcato per ben due volte il palco dell’Ariston come valletta; una volta al fianco di Carlo Conti e l’altra con Gianni Morandi.

In occasione della seconda serata di Sanremo, Belen ha organizzato una cena con la famiglia nella nuova casa di Milano. All’appello erano presenti Jeremias e Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, mamma Veronica e papà Gustavo. Ovviamente, tra i presenti non potevano mancare Stefano De Martino e Santiago.

Belen sostiene Francesco Gabbani

Di fronte ad un piatto di pasta il “clan Rodriguez” ha seguito la seconda serata del Festival di Sanremo. In una delle prime Instagram Stories della serata, Belen ha ripreso il suo bambino mentre si divertiva davanti al piccolo schermo.

Nel corso della serata la moglie di Stefano De Martino ha confessato per chi fa il tifo. La modella argentina ha ammesso di essere rapita in senso positivo, dalla canzone “Viceversa” di Francesco Gabbani. Un pezzo romantico e completamente diverso dagli ultimi brani portati in gara dall’artista toscano. La più grande di casa Rodriguez ha mostrato di essere una vera intenditrice della musica italiana, poiché al termine della seconda serata del Festival, Gabbani grazie al voto della giuria demoscopica si è posizionato al primo posto della classifica.

Intanto, anche Stefano De Martino è rimasto soddisfatto della kermesse canora. Il momento che sembra averlo divertito di più, è legato a Rosario Fiorello nei panni di Maria De Filippi.

Sanremo: Maria De Filippi chiama in diretta

Fiorello all’esordio ha deciso di indossare la tonaca di Don Matteo. Nella seconda serata del Festival di Sanremo, il comico ha mantenuto una promessa fatta ad Amadeus. Fiorello è entrato all’Ariston vestito da Maria De Filippi; la parodia ha divertito anche la persona imitata.

La conduttrice Mediaset ha chiamato la Rai in diretta. Queen Mary non solo ha augurato il meglio ad Amadeus, ma si è anche complimentata con Fiorello.

Amadeus sbanca l’Ariston: risultato migliore dal 1995 a oggi

In questi anni il Festival di Sanremo ha sempre ottenuto degli ottimi ascolti, nonostante sia stato caratterizzato da numerose polemiche. All’esordio Amadeus ha ottenuto il 52,2% di share: un risultato che la Rai non siglava da ben quindici anni. Per quanto riguarda la seconda serata, il conduttore e direttore artistico ha superato sé stesso incassando uno share del 53,3%. Va detto che tra i dati auditel, non è stata tenuta in considerazione l’esibizione iniziale di Fiorello.

A questo punto non resta che attendere la terza serata, ovvero quella dedicata alle cover.