Le trame spagnole de Il Segreto, inerenti alle prossime puntate della soap che andranno in onda su Canale 5, rivelano che i fedeli telespettatori faranno la conoscenza di un nuovo personaggio destinato a portare scompiglio nelle vicende ambientate a Puente Viejo: si tratta della marchesa Isabel de Los Visos interpretata dall'attrice Silvia Marsò. La donna, sarà la nuova cattiva della telenovela ed avrà modo di interagire molto con donna Francisca riuscendo a tenerle testa. La marchesa non sarà sola, con lei infatti ci saranno i suoi figli, Tomas ed Adolfo e due persone molto fidate, il capo degli operai Iñigo Maqueda e la domestica Antoñita Malo.

Il Segreto puntate spagnole: Isabel de Los Visos, la nuova dark lady

Nel corso della puntata 2161 de Il Segreto, ci sarà l'ingresso della marchesa Isabel de Los Visos. La donna andrà a vivere a l'Habana, la vecchia residenza di Maria e Fernando. Sin dai primi istanti, si capirà che si tratta di una nobildonna dal carattere fiero ed austero che l'ha fatta sentire sempre superiore agli altri nel corso degli anni. La marchesa è molto intelligente e colta ed ama la musica e la letteratura e nonostante una spiccata sensibilità, con l'andare del tempo, ha imparato ad essere cattiva pur di raggiungere i propri obiettivi.

Nel corso delle puntate, infatti, assisteremo ai mille sotterfugi che la marchesa metterà in atto per perseguire i suoi interessi e non si farà scrupoli a liberarsi di persone scomode.

Spoiler spagnoli de Il Segreto: la marchesa ha due figli, Tomas e Adolfo

La marchesa Isabel de Los Visos non sarà l'unico nuovo ingresso a Il Segreto. La nobildonna, infatti, ha due figli, Tomas e Adolfo. Il primogenito ha da sempre obbedito ai suoi ordini anche quando non era completamente d'accordo con lei.

Tuttavia, la marchesa è molto più legata al secondogenito che ha mandato a studiare in un'importante scuola francese. L'arrivo di Adolfo a Puente Viejo, farà sì che Tomas si senta nuovamente all'ombra del fratellino, ma la rivalità tra loro non sarà poi così accentuata anche perché i due saranno coinvolti in storyline differenti per cui non avranno modo di interagire molto tra loro. La marchesa, invece, con il passare del tempo, avrà a che fare sempre più con donna Francisca alla quale saprà tenere testa.

Il Segreto: lo strano rapporto tra Isabel e la domestica Antoñita Malo

La marchesa Isabel de Los Visos non interagirà soltanto con donna Francisca, ma anche con Iñigo Maqueda e Antoñita Malo, rispettivamente il capo degli operai delle miniere che possiede e la sua domestica. Quest'ultima è stata salvata inaspettatamente da un tragico destino proprio dalla nobildonna che inaspettatamente è andata in suo soccorso. Tuttavia, il rapporto tra la marchesa e la sua domestica si rivelerà piuttosto strano, in quanto non sarà affatto quello che di solito intercorre tra una signora e la sua sottoposta. Cosa unisce in tal modo le due donne?

Non ci resta che aspettare i prossimi episodi de Il Segreto per scoprire qualcosa di più sul loro particolare rapporto.