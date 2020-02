Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie su Una Vita, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate dal 23 al 28 febbraio su Canale 5, rivelano che Lucia Alvarado deciderà di lasciare Samuel Alday durante le loro nozze, mentre Felipe Alvarez Hermoso si scaglierà come una furia contro Trini Crespo.

Una Vita, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio: Felipe si scaglia contro Trini

Le trame di Una vita, in programma da domenica 23 a venerdì 28 febbraio su Canale 5, rivelano che Telmo informerà Bartolomè di aver trovato Fra Guillermo deceduto.

Inoltre, il prelato sarà sempre più deciso a lasciare la chiesa, mentre Felipe accuserà Trini di essere responsabile dell'aborto spontaneo, accaduto a sua moglie Celia. Ramon, a questo punto, pregherà la consorte di lasciar perdere, dopo aver preso le sue difese davanti al legale. Susana, invece, desterà i sospetti degli abitanti del vecchio quartiere, dopo aver passeggiato con indosso una tunica votiva.

Marcellina è innamorata di Jacinto

L'Alvarez Hermoso rivelerà al commissario Mendez di aver visto Ursula litigare furiosamente con il vecchio mentore il giorno in cui è stato ucciso.

Casilda, intanto, convincerà Marcellina a dichiararsi a Jacinto, mentre Inigo continuerà ad essere il promotore di Tito, sebbene pretenda che sia più responsabile. Felipe, invece, non smetterà di accusare Trini di quello che è successo alla sua amata. Dall'altro canto, la cugina di Lucia dimostrerà di aver superato il lutto della perdita del bambino, tanto da invitare la Crespo a casa sua per una merenda.

Infine, Lazcano seguirà gli allenamenti di pugilato con Liberto e di scrittura insieme a Leonor.

Una Vita, spoiler settimanali al 28 febbraio: Ursula arrestata per la morte di Fra Guillermo

Gli spoiler settimanali di Una Vita, in onda fino al 28 febbraio, rivelano che Marcellina si allontanerà da Jacinto, mentre il commissario Mendez perquisirà la parrocchia, dopo aver avuto la conferma di un litigio avvenuto tra Ursula e Fra Guillermo.

In questo frangente, le guardie recupereranno la prova regina, intrisa di sangue, tra gli oggetti della Dicenta. Per questo motivo, la vecchia istitutrice verrà portata in galera per l'omicidio del vecchio mentore. Telmo, a questo punto, si precipiterà in suo soccorso, promettendole di farla uscire il prima possibile dalla prigione, in quanto crede alla sua innocenza. Intanto ad Acacias 38 si festeggerà la vittoria di Tito sul ring.

Lucia lascia Samuel sull'altare

Allo stesso tempo, giungerà il momento tanto atteso tra Samuel e Lucia. Peccato, che quest'ultima decida di rinunciare a sposare l'Alday, tanto da abbandonarlo su due piedi sull'altare.

Qui, il giovane non esiterà ad aggredirla non appena capirà che è innamorata di Telmo. Jacinto, invece, chiederà a Servante di metterlo in contatto con Marcellina, mentre Felipe acquisterà un biglietto per spedire Celia in Inghilterra a trovare Tano. Ma ecco che quest'ultima rifiuterà di partire per Londra, in quanto intenzionata a stare accanto alla sua amica Trini. Infine, il fratello di Diego si accingerà a scappare da Acacias 38, in quanto ancora minacciato dallo strozzino Jimeno.