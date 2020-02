A poche ore dalla decima puntata del Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti è finita al centro di un aspra bufera. Secondo alcuni telespettatori, la concorrente del reality-show di Canale 5 avrebbe pronunciato una bestemmia.

Nella Casa più spiata d’Italia non è la prima volta che si parla di un problema del genere. Poco più di una settimana fa, era stato accusato della stessa cosa anche Antonio Zequila. Nel caso dell’attore la produzione ha preferito sorvolare sull’accaduto, graziando il gieffino.

La segnalazione su Barbara Alberti

Il fatto riportato questa mattina dal portale La nostra tv riferisce di una chiacchierata a tre tra Serena Enardu, Pago e Barbara Alberti. Quest’ultima per raccontare un fatto accaduto durante la sua gioventù ha detto: “La preside molto arrabbiata chiama e dice lei ha bestemmiato. Io? No, che ho detto? Dio bude...”

Dopo le affermazioni della scrittrice, i due gieffini si sarebbero guardati in faccia sbigottiti. Solamente in quel momento l’intellettuale umbra si sarebbe resa conto della malefatta, tanto che si sarebbe portata le mani davanti la bocca ed avrebbe esclamato: “Oddio”.

La presunta bestemmia di Barbara Alberti non è affatto passata inosservata al popolo del web. All’indirizzo della 76enne, molti utenti hanno chiesto la squalifica o comunque un provvedimento da parte degli autori. Senza dubbio la bestemmia c’è stata, ma la concorrente del GF potrebbe non essersi accorta all’istante di quanto detto, visto che era presa a raccontare un fatto di vita privata.

Lo sfogo di Barbara Alberti

Tutti coloro che seguono il Grande Fratello Vip 4, hanno visto in Barbara Alberti una donna tenace e sempre pronta ad andare per la sua strada. Purtroppo però va detto che nella tarda serata di ieri, l’intellettuale ha avuto un vero e proprio crollo. La Alberti prima si è isolata dal resto del gruppo, poi è scoppiata in lacrime.

Una scena che colpito tutti i telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Tra i vari seguaci del GF Vip c’è stato anche chi non si è lasciato intimidire dalle lacrime della donna. Secondo alcuni lo sfogo di Barbara Alberti sarebbe dovuto solo alla paura di essere eliminata dam reality-show. La scrittrice umbra infatti si trova in nomination assieme a Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Fabio Testi.

Adriana Volpe fa pace con Barbara Alberti

Barbara Alberti potrebbe essere eliminata dal Grande Fratello Vip 4, poiché si trova in nomination. Per questo motivo prima del verdetto, la scrittrice ha deciso di scrivere una poesia per tutti i suoi coinquilini. Adriana Volpe dopo aver chiarito con l’intellettuale umbra, si è commossa nel leggere la poesia a lei dedicata.

Senza pensarci più di tanto, è corsa dalla Alberti e l’ha abbracciata tra le lacrime.