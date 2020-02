La Vita Promessa torna su Rai 1, con la seconda stagione, da domenica 23 febbraio in prima serata. La fortunata fiction diretta da Ricky Tognazzi, e interpretata da Luisa Ranieri, andrà in onda in tre appuntamenti in cui Carmela dovrà fronteggiare diverse difficoltà per proteggere la sua famiglia.

La Vita Promessa 2 racconterà che Carmela dovrà affrontare di nuovo Spanò

La trama de La Vita Promessa parte II racconta che le vicende della famiglia Rizzo riprenderanno dal 1937. Carmela ormai è una donna emancipata e i suoi figli si sono costruiti una vita (a eccezione di Rocco).

Maria si è sposata con il suo primo amore Alfio (Primo Reggiani), dopo il suo stato di vedovanza durato anni, e durante la festa c'è stata un'atmosfera spensierata per tutta la famiglia, ignara dei pericoli a cui di lì a breve andrà incontro. Alfredo, l'altro figlio di Carmela, ha sposato Sharon, una bella ragazza americana, nonostante la crisi economica abbia provocato il crollo dei suoi affari. Infine Antonio, dopo due anni di carcere per il delitto di Vincenzo Spanò, ha trovato lavoro in una sala giochi gestita dalla mafia.

Rosa invece, dopo la morte del marito Michele, convive con il suo compagno di lotte Carlo Ragusa.

Secondo le trame de La Vita Promessa parte II, per i Rizzo i guai non saranno finiti. Nella puntata di domenica 23 febbraio si scoprirà che Spanò non è morto, ma è riuscito a scappare e sarà sulle tracce dei Rizzo, ignari di tutto per vendicarsi.

Nella puntata di domenica 23 febbraio a La Vita Promessa tornerà Amedeo

Durante una notte, tra Carmela e la nuora Rosa ci sarà un forte litigio che coinvolgerà anche Rocco, il figlio menomato da Spanò anni prima. Il ragazzo scapperà di casa in preda a una crisi e metterà in allerta tutta la famiglia che si rivolgerà alla Polizia temendo il peggio. Intanto tornerà dalla Germania Amedeo Ferri e il suo incontro con Carmela confermerà che per i due il tempo sembrerà non essere passato.

Tra la Rizzo e Ferri ci sarà un emozionante ritorno e l'uomo, ormai parte della famiglia, assolderà un detective per ritrovare Rocco. Amedeo avrà un ruolo fondamentale anche per Alfredo, che consolerà a causa dei problemi con la famiglia di Sharon: tra i due ragazzi, infatti, le differenze sociali si faranno sentire. Rosa, invece, sarà presa dai sensi di colpa per la sparizione di Rocco durante la notte del litigio. In questa occasione, la ragazza troverà conforto in un agente dell'FBI, Cesare Vitale, che la corteggerà.

Intanto a Ellis Island Ferri e Carmela aspetteranno l'arrivo della famiglia Morelli, ma arriverà solo la piccola Sarah.

I due si impegneranno a far arrivare in America anche i suoi genitori, ma per riuscirci avranno bisogno di documenti falsi che potrà procurare Ragusa.