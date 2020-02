L'amica geniale - Storia del nuovo cognome è giunta al termine della seconda stagione. Lunedì, 2 marzo, infatti, andrà in onda la quarta e ultima puntata delle fortunata serie televisiva. Come sempre, ci saranno due episodi: Il Ritorno e La Fata Blu. Per Elena e Lila inizierà una nuova vita: ognuna di loro farà delle scelte ben precise che porteranno i loro percorsi a separarsi, pur restando unite da un filo indissolubile. Lenù, grazie al trasferimento a Pisa, diventerà molto più sicura di sé uscendo fuori dagli schemi dei rione.

Lila, invece, apparirà spenta e rassegnata al suo ruolo di madre e moglie, e consegnerà i suoi diari all'amica. Elena, inoltre, conoscerà Pietro, un giovane colto ed educato, e comincerà a scrivere il suo primo romanzo.

Nell'ultima puntata de L'amica geniale 2, Lila affiderà a Lenù i suoi diari

Le anticipazioni de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome raccontano che nell'ultima puntata Elena vivrà a Pisa per proseguire gli studi alla Normale. L'allontanamento da Napoli e dal rione porterà la ragazza a vedere le cose in modo diverso, uscendo dagli schemi a cui era stata da sempre abituata.

Per Lenù, il soggiorno a Pisa non sarà solo studio, ma anche emozioni e nuove avventure, provando sentimenti mai sperimentati prima.

Per le vacanze di Pasqua, Lenù tornerà al suo rione, elegante, intelligente e fiorita. Qui, Elena ritroverà un ambiente nuovo, in cui Lila sembrerà molto cambiata. La Cerullo apparirà spenta, avvilita e concentrata unicamente sul suo ruolo di madre, dopo aver chiuso la relazione con Nino Sarratore ed essere tornata con Stefano.

Rino, il bambino che Lila ha dichiarato al marito come figlio di Nino sarà l'unica cosa in grado di riaccendere il sorriso nella giovane donna.

Per la forte paura di Stefano, Lila consegnerà i suoi diari segreti alla sua amica di sempre, per scongiurare il pericolo che il marito possa venirne in possesso. Lila si raccomanderà di tenerli al chiuso e al sicuro e di non leggerli, ma Lenù non la ascolterà.

Nella puntata finale de L'amica geniale, Rlena conoscerà Pietro

La trama della quarta e ultima puntata de L'amica geniale, rivela che Elena non resisterà alla tentazione di leggere i pensieri della sua amica in tutti gli anni trascorsi e così scoprirà molte sfumature di Lila. Leggendo quelle pagine, Lenù tornerà indietro con i suoi ricordi e capirà improvvisamente molte delle scelte della sua amica. Quando rientrerà a Pisa, presa dal passato e dalla sua adolescenza trascorsa nel rione con Lila, Elena penserà di voler scrivere il suo primo romanzo e si metterà al lavoro per portare avanti il suo progetto.

In questo contesto, Lenù farà la conoscenza di Pietro Airota, il figlio di un professore universitario. Si tratterà di un ragazzo molto fine, diverso da quelli che aveva conosciuto fino a quel momento al rione.