Non c'è pace per Antonella Elia, la concorrente del Grande Fratello Vip che, in queste ultime ore, è al centro delle polemiche per una spinta data a Valeria Marini. Oltre a ciò, la piemontese si trova a dover fare i conti con le immagini pubblicate su una rivista di Gossip e che ritraggono il fidanzato Pietro Dalle Piane in compagnia della sua ex Fiore Argento. Quanto mostratole anche nell'ultima diretta del Gf Vip, ha fatto dubitare la Elia della sincerità di Pietro tanto da indurla a troncare la loro relazione.

Una scelta che è stata commentata proprio oggi da Pietro, ospite negli studi di 'Mattino 5' che, tra le altre cose, ha fatto indispettire pure la conduttrice Federica Panicucci.

Gf Vip, Antonella Elia lascia il fidanzato Pietro: 'È finita'

La storia d'amore tra Antonella Elia e l'attore Pietro Dalle Piane sembra essere giunta al capolinea, almeno stando alle parole che la gieffina ha pronunciato all'interno della Casa del Gf Vip. Dopo aver visto ulteriori immagini del compagno e della sua ex Fiore Argento, l'ex stellina di Non è la Rai sembra sicura del fatto di voler troncare con Pietro.

Agli altri inquilini della casa di Cinecittà infatti, ha comunicato: 'E' finita. Ho deciso di lasciare Pietro. Quando esco rifletto, intanto mi avvantaggio'. Vani i tentativi dei compagni di avventura di far ragionare Antonella che, alla luce dei fatti, sembra credere al fatto che il compagno l'abbia tradita.

Pietro fa infuriare la Panicucci a 'Mattino 5', lei sbotta: 'Il circo lo hai creato tu'

Di tutt'altro avviso invece Pietro Dalle Piane, il quale è intervenuto oggi a 'Mattino 5'.

'Conoscendo Antonella, non ci lasceremo in tv' ha esordito l'attore, che poi ha aggiunto come, secondo lui, le parole della Elia siano una sorta di provocazione nella speranza che lui rientri nella casa per un ulteriore confronto. Stando alla parole di Pietro, quindi, l'uomo sembrerebbe determinato ad aspettare che la sua compagna esca dalla casa del Gf Vip per chiarirsi a telecamere spente. Alle osservazioni di Federica Panicucci però, Pietro ha risposto indispettito: 'Mi sono stancato di questo circo che si sta creando, me ne vado'.

Parole che, a loro a volta, hanno fatto infuriare la stessa conduttrice che ha replicato al suo ospite facendogli presente che il primo ad alimentare il gossip ed il 'circo' è proprio lui.

In attesa di scoprire se Pietro e Antonella avranno un confronto nella prossime puntate del Grande Fratello Vip, si ricorda che la nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 2 marzo in prima serata su Canale 5. Per seguire tutte le vicende dei concorrenti 24 ore su 24, basta sintonizzarsi sul canale 55 del digitale terrestre.