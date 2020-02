Sabato 22 febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5 la sesta puntata del people show C'è Posta per te, condotto come sempre da Maria De Filippi. Il programma anche quest'anno sta facendo registrare grandissimi ascolti, grazie alle storie molto emozionanti e delle volte divertenti che racconta, il tutto come sempre condito da ospiti d'eccezione del panorama italiano e alle volte internazionale. Nel corso di questo sesto appuntamento gli ospiti vip saranno il campione Francesco Totti, l'amatissimo Pupone del panorama calcistico italiano, e il cantante napoletano Massimo Ranieri.

La dodicesima volta di Totti a C'è Posta per Te

L'ex capitano della Roma ha già partecipato ben undici volte allo show Mediaset, dunque sabato sera prenderà parte al programma per la dodicesima volta. Ovviamente questo dato non deve assolutamente sorprendere, in quanto Francesco Totti con le sue gesta ha fatto emozionare milioni di tifosi italiani, non solo i supporters romanisti.

L'ultima partecipazione del calciatore a C'è Posta per Te è stata nel 2018, quando fece una sorpresa a tre ragazzi affetti dalla sindrome di Down.

In quell'occasione furono alcuni parenti dei tre giovani che chiesero l'aiuto del campione per spingere Christian, Giordana e Matteo a non essere troppo possessivi con i loro oggetti. Fu così che Totti, con alcuni regali portati in studio, riuscì a convincere i giovani a cedere agli altri alcuni loro giocattoli. Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata per scoprire chi saranno i fortunati che potranno incontrarlo e ricevere conforto da lui.

Massimo Ranieri ospite della sesta puntata del people show

Oltre al già annunciato Francesco Totti, l'altro ospite della sesta puntata di C'è Posta per Te sarà Massimo Ranieri, il cantante napoletano interprete di canzoni amatissime dagli italiani come 'Perdere l'amore' e 'Se bruciasse la città', che dopo aver recentemente presenziato come ospite d'eccezione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo farà ritorno in televisione partecipando a una delle storie più commoventi che verranno raccontate dalla conduttrice Maria De Filippi.

Un periodo d'oro per il cantante, visto e considerato che ultimamente ha preso parte anche ad un cameo nel film 'Odio l'estate' del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Quella che andrà in onda domani sera sarà la quartultima puntata di C'è Posta per Te, in quanto le puntate in totale sono nove: il people show di Canale 5 andrà in fino a sabato 14 marzo.