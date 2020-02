Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite sui social. Solo su Instagram vanta più di quattro milioni e mezzo di followers. I suoi tutorial dedicati al make-up e alla bellezza sono sempre seguitissimi e vengono postati non solo su Instagram e Facebook, ma anche sul suo canale YouTube. Ogni video ottiene milioni di visualizzazioni e viene inondato di likes, views e commenti. L'esperta di tendenze ama condividere momenti della sua vita quotidiana con i suoi tanti followers. Nelle stories mostra gli allenamenti in palestra, gli esercizi che svolge per avere sempre una forma fisica perfetta e invidiabile.

La prova costume è quasi alle porte e la De Lellis si prepara al meglio per apparire in bikini con una forma super smagliante. Tra le varie stories che ogni giorno pubblica sulla sua pagina Instagram ufficiale, non manca mai di dispensare consigli di bellezza alle tante ragazze che la seguono e che vogliono conoscere i segreti che la rendono sempre così radiosa e bella. Proprio oggi, ha svelato uno dei tanti rimedi naturali che possono aiutare a purificare l'organismo e a sentirsi in forma. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Giulia De Lellis beve una tazza di acqua calda per sentirsi in forma

Giulia De Lellis ha postato oggi sul suo profilo Instagram una stories in cui si vede una tazza d'acqua calda fumante. Il video è accompagnato da questa frase: 'Bere acqua calda prima, durante e dopo i pasti mi fa sentire bene.' Dunque, anche la De Lellis si affida a questo cosiddetto rimedio della nonna. In base all'opinione popolare, sembrerebbe infatti che bere acqua calda prima dei pasti o al mattino sia un vero e proprio toccasana.

Secondo queste convinzioni una bella tazza di acqua calda apporterebbe molti benefici all'organismo perché bere acqua, sia fredda che calda, idrata il corpo e favorisce il bilancio idrico. Ritornando a Giulia De Lellis, l'influencer ha postato sempre nelle stories non solo questo rimedio naturale, ma anche alcuni video dei suoi allenamenti in palestra. Giulia ha mostrato come fa ad avere addominali scolpiti.

Ecco come ama tenersi in forma.

I tre esercizi della De Lellis per avere addominali scolpiti e piatti

Nei giorni scorsi la fidanzata di Andrea Iannone ha mostrato sulla sua pagina Instagram una sua giornata tipo in palestra. L'influencer si è mostrata intenta ad eseguire tre esercizi mirati, ognuno per lavorare su un punto specifico dell'addome. Un allenamento svolto con l'aiuto di un personal trainer. Grazie a questi esercizi e ad una sana alimentazione riesce ogni volta a sfoggiare una forma fisica che potremmo definire "da copertina." La De Lellis ama quotidianamente dedicarsi al fitness e questa volta ha deciso di condividerlo con i suoi tanti followers.