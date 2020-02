Il Grande Fratello Vip 4 sta conquistando una fetta di pubblico sempre maggiore, perciò i vertici Mediaset hanno deciso di aggiungere un numero considerevole di puntate a quelle previste inizialmente. I concorrenti del reality, dunque, ancora non sanno che il loro percorso durerà, nella migliore delle ipotesi, fino alla fine di aprile (un mese in più rispetto a quanto preventivato prima del via). Anche per questa ragione, nel corso della puntata di stasera saranno presentati due nuovi inquilini: una è Valeria Marini, l'altro ancora top secret.

Canale 5 si affida al Grande Fratello Vip fino a primavera inoltrata

Dopo essere slittata di qualche mese nello scorso autunno, la quarta edizione del Grande Fratello Vip sta riuscendo a conquistare i telespettatori settimana dopo settimana. A fronte degli ascolti in crescita e dell'interesse che il reality sta suscitando nel pubblico a casa, i vertici di rete hanno deciso di allungare la sua messa in onda di circa un mese.

Inizialmente era previsto che il format condotto da Alfonso Signorini terminasse attorno a fine marzo: ora Mediaset fa sapere che la trasmissione andrà avanti fino alla fine del mese successivo, ovvero aprile.

I concorrenti reclusi, però, non sanno ancora che la loro avventura potrebbe prolungarsi di circa quattro settimane, ma potrebbero intuirlo nell'assistere a nuovi ingressi nel cast da qui alle prossime puntate. C'è chi ipotizza che la scelta di portare avanti il GF Vip fino a primavera inoltrata, sia una conseguenza sia dell'annullamento di una nuova edizione dell'Isola dei Famosi che dello slittamento della versione Nip presentata da Barbara D'Urso al prossimo autunno.

Valeria Marini di nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Visto l'allungamento di un mese che ha subito, il Grande Fratello Vip sta correndo ai ripari arricchendo il cast puntata dopo puntata. Gli ingressi di Teresanna, Sara e Asia, infatti, non sono gli unici ai quali assisteranno i telespettatori da qui alle prossime settimane; già stasera, lunedì 24 febbraio, nella Casa più spiata d'Italia entreranno altri due nuovi concorrenti.

Una delle new entry è la già annunciata Valeria Marini che, dopo aver partecipato alla prima edizione Vip del reality, ha accettato di rimettersi in gioco a partire da oggi.

Oltre alla soubrette sarda, però, arriverà un altro personaggio famoso ancora top secret a movimentare gli equilibri già instabili del gruppo di inquilini reclusi da circa un mese e mezzo.

Clizia rischia la squalifica oggi al Grande Fratello Vip

Il momento più atteso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, però, è quello in cui sarà comunicato il provvedimento disciplinare che la produzione ha preso in seguito al comportamento inaccettabile di uno dei concorrenti.

Tramite un comunicato ufficiale che è stato diramato ieri, gli autori del reality hanno informato i telespettatori che il televoto di questa settimana è annullato perché uno degli inquilini a rischio ha pronunciato frasi gravissime che hanno scosso l'opinione pubblica.

Anche se non è stato fatto alcun nome, è chiaro che sia Clizia Incrovaia la persona che si è resa protagonista di un'uscita davvero infelice nei confronti di Andrea Denver: la siciliana, infatti, ha dato del "traditore, pentito e Buscetta" al compagno d'avventura, inneggiando al mondo mafioso e scagliandosi contro chi, come l'ex boss di Cosa Nostra, ha scelto di collaborare con la giustizia.

Il pensiero che hanno tantissimi, dunque, è che l'ex moglie di Francesco Sarcina sarà squalificata dal gioco per aver detto cose gravi in un contesto assolutamente non adatto.