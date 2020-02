'L'amica geniale 2' continua a mietere successi ricevendo apprezzamenti tanto dal pubblico quanto dalla critica. Lunedì 17 febbraio Rai1 ha trasmesso il terzo e il quarto episodio della serie italo-statunitense, 'Scancellare' e 'Il bacio'. Quasi 7 milioni di telespettatori hanno seguito le vicende delle due protagoniste Elena e Lila alle prese con i cambiamenti avvenuti nelle loro vite e mostrati nei primi due episodi della seconda stagione. Nel secondo appuntamento con la fiction il pubblico ha assistito all'inizio di una crisi tra le due amiche che hanno capito di avere obiettivi differenti.

Consapevoli di vivere due realtà completamente diverse le giovani protagoniste hanno iniziato ad allontanarsi in occasione della vacanza ad Ischia. Per chi volesse rivedere o recuperare gli episodi trasmessi lunedì 17 potrà farlo stasera 21 febbraio con la replica in onda alle 21:20 su Rai Premium.

La replica del terzo e del quarto episodio in tv su Rai Premium e in streaming su RaiPlay

Stasera 21 febbraio a partire dalle 21:20 su Rai Premium verranno riproposti in replica gli episodi 3 e 4 de 'L'amica geniale 2', la serie prodotta da Rai Fiction e dall'emittente statunitense HBO.

Gli episodi sono già stati trasmessi sulla prima rete Rai e dopo la messa in onda resi disponibili in streaming on demand su RaiPlay. Gli spettatori possono collegarsi al sito o scaricare l'app ufficiale dagli store digitali. Se non si vuole utilizzare internet l'unica alternativa è guardare il doppio episodio in onda questa sera alle 21:20 sul canale 25 del digitale terrestre.

Cosa è accaduto negli episodi 3 e 4 de L'amica geniale 2

La serie 'L'amica geniale 2' ha catapultato il pubblico italiano nella Napoli degli anni '60 e ha mostrato Elena e Lila ormai sedicenni, la prima impegnata nello studio e la seconda intrappolata in un matrimonio infelice. Nel terzo e nel quarto episodio, trasmessi in prima visione il 17 febbraio su Rai1, le protagoniste de 'L'amica geniale 2' hanno continuato a mostrarsi reciproco affetto, ma l'emergere di ambizioni differenti ha iniziato ad incidere sul loro rapporto.

L'indole ribelle di Lila ha permesso alla giovane di mostrare la sua astuzia e il suo carisma nel nuovo lavoro alla salumeria Carracci tanto da convincere il marito a lasciarla andare con Elena ad una festa. Dal canto suo, la Greco ha accettato di partire in vacanza insieme all'amica e alla neosposa Pinuccia, purchè la destinazione fosse Ischia per poter incontrare Nino Sarratore. Per recuperare questi ed altri eventi accaduti nel secondo appuntamento con 'L'amica geniale 2' basterà sintonizzarsi questa sera a partire dalle 21:20 su Rai Premium.