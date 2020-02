Brutte notizie per tutti i fan de Il Segreto. La soap opera iberica, infatti, chiude ufficialmente i battenti dopo ben 9 anni dalla messa in onda del primo episodio. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna e riportata dal sito Formula TV, rivelano che lo sceneggiato avrà il suo finale entro quest'estate. BoomerangTV, la casa produttrice de Il Segreto, ha tenuto a rassicurare i fan dicendo loro che nessuna storia verrà lasciata in sospeso e che tutti i personaggi usciti nel corso delle puntate torneranno per salutare adeguatamente il pubblico.

Il Segreto chiude i battenti in Spagna a causa dei bassi ascolti

Il Segreto chiude ufficialmente i battenti in Spagna. La notizia era nell'aria da diverso tempo e a quanto pare il motivo sono gli ascolti troppo bassi. La soap, infatti, in seguito al salto temporale di quattro anni che sta tuttora caratterizzando gli episodi in onda nel paese iberico, ha avuto un seguito sempre più basso attestandosi intorno al 15% di share. Numeri ritenuti poco soddisfacenti e che hanno portato Artesmedia a decidere di non rinnovare la serie prodotta da Boomerang TV.

Ad oggi non è stata ancora annunciata la data in cui andrà in onda l'ultima punta de Il Segreto ovviamente in Spagna, ma il finale dovrebbe esserci quest'estate dopo ben 9 anni dalla messa in onda della prima puntata su Antena 3 andata in onda il 23 febbraio 2011.

Il Segreto avrà un finale con tutte storie chiuse

Boomerang Tv, la casa produttrice de Il Segreto e che ha annunciato ufficialmente la chiusura della soap, ha voluto rassicurare i fan facendo presente che tutte le storie che erano state lasciate in sospeso verranno chiuse, in modo da non lasciare buchi narrativi.

Inoltre, tutti i personaggi che avevano momentaneamente lasciato la soap, torneranno ad affacciarsi a Puente Viejo per salutare il pubblico che per tanti anni li ha seguiti fedelmente. In quest'ottica va ad inserirsi il ritorno in scena dell'amatissima Emilia Ulloa, di cui abbiamo avuto modo di parlare recentemente.

In Italia il Segreto verrà trasmesso fino alla conclusione

Come detto, Il Segreto chiude ufficialmente in Spagna, mentre in Italia visto che siamo indietro di circa sei mesi rispetto alla messa in onda iberica, la soap sarà trasmessa regolarmente per tutto il 2020.

Inoltre, Canale 5 a causa delle clausole contrattuali dovrà trasmettere tutti gli episodi che verranno prodotti fino alla conclusione. Una volta che tutte le puntate saranno trasmesse, Il Segreto sarà chiuso anche qui da noi e la Mediaset si vedrà costretta a ritoccare il proprio palinsesto pomeridiano, magari acquistando una nuova soap opera che potrebbe conquistare il pubblico italiano.