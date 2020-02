Sul web è stata pubblicata una notizia che non è piaciuta a tutti coloro che seguono le vicende della telenovela spagnola Il Segreto. Questa serie, diventata una delle più emblematiche della storia della televisione in Spagna, dopo aver fatto compagnia al pubblico per nove anni chiuderà i battenti. I fan quindi, nei prossimi mesi di programmazione, dovranno dire addio a tutti i protagonisti dello sceneggiato che ha riscosso un particolare successo in Italia. Dalla notizia pubblicata sul sito ufficiale di Antena 3, però, si evince che ci sarà una sorpresa: verranno recuperati dei personaggi chiave che non sono più in scena da molto tempo, per far venire a galla dei misteri rimasti irrisolti.

Le vicende della soap ambientata a Puente Viejo giungeranno al termine

Nella giornata di oggi, lunedì 24 febbraio 2020, sul sito ufficiale di Antena 3 è stato diffuso un annuncio che non è stato accolto per niente bene dai fan di una soap. Si tratta de Il Segreto, la serie televisiva quotidiana di grande successo che dopo ben nove anni di trasmissione, e composta da più di 2.300 episodi, giungerà al termine. Lo sceneggiato prodotto da Atresmedia Televisión in collaborazione Con Boomerang TV, e che ha fatto il suo primo debutto nel 2011, avrà il suo epilogo finale, facendo venire alla luce tutti i segreti di Puente Viejo.

La stagione in corso in Spagna, e prodotta da Luis Santamaría e Alberto Pernet, sarà l’ultima. Nella telenovela hanno lavorato circa 160 professionisti, mentre quasi 800 attori hanno fatto parte del cast.

Il finale de Il Segreto: torneranno alcuni personaggi storici

Sicuramente la chiusura della soap, con maggiore impatto internazionale, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. In Italia, per via della differenza di messa in onda con quella spagnola, si deve ancora assistere al salto temporale di quattro anni.

A quanto pare Il Segreto non avrà una continuazione a causa degli ascolti troppo bassi, poiché negli ultimi mesi nella penisola iberica si sono assestati intorno a una media di 1.607.000 telespettatori pari al 15,5% di share. Per il momento, però, non è stata ancora resa nota la data in cui i fan spagnoli potranno seguire l’episodio conclusivo della soap opera. Intanto Boomerang Tv, per rassicurare i seguaci della serie, ha fatto sapere che diversi personaggi rimetteranno piede a Puente Viejo, per portare a compimento ogni storia lasciata in sospeso nel corso degli anni.

D'altronde di recente è stato annunciato, in anteprima, l’imminente ritorno in scena di Emilia Ulloa (Sandra Cervera). A questo punto per sapere con certezza se la telenovela, che ha conquistato ben 60 paesi all’estero, saluterà i telespettatori in modo definitivo entro l’estate 2020, non resta che attendere notizie su ulteriori sviluppi.