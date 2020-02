I problemi per Raimundo Ulloa non accennano a terminare negli episodi spagnoli de Il Segreto. Le anticipazioni provenienti dal paese iberico, rivelano che l'uomo sarà rapito da Eulalia, la quale per vendicarsi di Francisca, lo torturerà. Tuttavia, l'Ulloa, ad un certo punto riuscirà ad eludere la sorveglianza degli uomini della Castro e a fuggire dal nascondiglio in cui era rinchiuso. Durante la fuga, però, Raimundo stremato dalle torture a cui è stato sottoposto, inciamperà e perderà i sensi e purtroppo per lui verrà trovato da un losco individuo che lo farà sparire.

A quel punto, Eulalia crederà che l'uomo sia morto, ma non è detto che sia così.

Il Segreto puntate spagnole: Eulalia rapisce Raimundo

Eulalia è tornata a Puente Viejo con il preciso intento di vendicarsi di Francisca Montenegro, rea di averla fatta rinchiudere in manicomio con la complicità di Cristobal Garrigues tempo addietro. La donna nei prossimi episodi spagnoli de Il Segreto per dare seguito al suo proposito vendicativo, si accanirà contro Raimundo Ulloa per colpire nel profondo la Montenegro, visto che lui è il suo grande amore.

La donna, si metterà in combutta con un ex militare, un tale Campuzano e rapirà Raiumundo portandolo in un casolare abbandonato. Una volta rinchiusolo in quel luogo isolato, inizierà a torturarlo.

Trame spagnole Il Segreto: Raimundo riuscirà a fuggire, ma poi sverrà

Raimundo, come detto, subirà torture di ogni tipo senza che possa fare qualcosa per opporsi a tale crudeltà. Tuttavia, ad un certo punto, riuscirà a raccogliere le poche forze che gli saranno rimaste e riuscirà ad eludere la sorveglianza degli uomini di Eulalia, così da fuggire da quel luogo di sofferenza.

L'Ulloa riuscirà nel suo intento, ed inizierà a correre a perdifiato per cercare di non essere ripreso dagli scagnozzi della Castro. Purtroppo, però, non avrà molte forze e ad un certo punto, inciamperà su un sasso e perderà i sensi. Poco dopo, si avvicinerà a lui, un uomo poco raccomandabile e lo farà sparire. Eulalia quando scoprirà che Raimundo non è più sotto la custodia dei suoi uomini crederà che sia morto, ma probabilmente non è così.

Il Segreto spoiler Spagna: un nuovo incendio spaventa gli abitanti

Se Raimundo verrà creduto morto da Eulalia che si rallegrerà per questa possibilità, gli abitanti di Puente Viejo proveranno nuovamente una grande paura a causa di un nuovo incendio scoppiato in paese dopo quello appiccato dall'ormai defunto Fernando Mesia, che aveva praticamente raso al suolo il paese. Molti paesani, nel vedere le fiamme, temeranno che l'uomo non sia affatto morto e che sia tornato per vendicarsi ancora una volta di loro. In realtà l'incendio è stato appiccato da un altro personaggio molto conosciuto. Di chi si tratterà?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni spagnole de Il Segreto.