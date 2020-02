Una nuova puntata della soap tv Il Segreto attende i telespettatori nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, dove i fan della soap iberica vedranno come Maria stia cominciando ad intuire che l'infermiera Dori Vilches e Fernando siano complici e stiano tramando contro di lei. La Castaneda avrà timore per la sua incolumità dopo aver intuito che Fernando ha ordinato a Dori di alleggerire le terapie, impedendogli di fatto la guarigione. Maria a questo punto, deciderà di scoprire qualcosa in più sulla Vilches, somministrandole un farmaco che la induca a parlare del suo passato, in particolare riguardo alla misteriosa Clara, che l'infermiera nominò quando cadde in trance.

Uno stratagemma che potrebbe aiutare Maria a far uscire gli scheletri nell'armadio di Dori.

Il Segreto, spoiler: Maria sospetta di Dori e Fernando

Le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio della soap Il Segreto in onda domenica 16 febbraio, svelano che Maria sarà preoccupata per la sua incolumità, dato che avrà intuito che l'infermiera e Fernando le starano nascondendo qualcosa. I telespettatori già hanno capito che i due in realtà sono amanti e che stanno tramando contro la Castaneda. Il Mesia infatti, non sarà affatto contento dei progressi fatti dalla ex moglie e, per tale motivo, arriverà a rimproverare Dori la quale, di contro, supplicherà il suo amante di perdonarla e di darle un'altra occasione.

La Vilches quindi, deciderà di seguire gli ordini di Fernando alla lettera, ma le terapie più leggere a cui verrà sottoposta Maria insospettiranno ulteriormente quest'ultima.

Maria somministra un farmaco a Dori nella puntata de Il Segreto del 16 febbraio

La Castaneda quindi, sospettando che l'ex marito e Dori stiano tramando contro di lei per non farla tornare a camminare, utilizzerà uno stratagemma per ingannare l'infermiera, allo scopo di indurla a parlare del suo passato.

Per tale motivo, le somministrerà un farmaco che la indurrà in uno stato di dormiveglia, durante il quale Maria le farà domande sulla misteriosa Clara, la donna che la Vilches aveva nominato durante l'episodio di trance. L'infermiera quindi, si ritroverà nelle mani di Maria, la quale comincerà a capire che Clara era la moglie dell'amante di Dori. Solo con il prosieguo delle puntate, i fan de Il segreto, scopriranno se la Castaneda riuscirà ad ottenere tutte le informazioni che cerca.

Questo e molto altro nel nuovo appuntamento de Il Segreto che andrà in onda domenica 16 febbraio su Canale 5, subito dopo la messa in onda di Una Vita. Si ricorda inoltre che, per rivedere le puntate già andate in onda, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.