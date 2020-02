Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap iberica che tiene incollati tantissimi telespettatori ogni giorno sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle puntate, andate in onda a settembre 2019 in Spagna e tra qualche settimana su Canale 5, raccontano che Maria Castaneda potrà riabbracciare Esperanza e Beltran dopo essere stati salvati da Garcia Morales. A tal proposito, la donna deciderà di tornare a vivere a Cuba insieme a Gonzalo Castro.

Il Segreto: Fernando rapisce Esperanza e Beltran

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Esperanza e Beltran verranno rapiti da Fernando (Carlos Serrano). Poi, l'uomo non contento tenterà di usare lo stesso trattamento con la piccola Camelia, ma qualcosa non andrà per il verso giusto. Paco, infatti, scoprirà le intenzioni del diabolico Mesia, tanto da impedirgli di mettere le mani sulla sua nipotina. Tuttavia, il vecchio mugnaio morirà durante un duro scontro con l'ex marito di Maria (Loreto Mauleon).

Quest'ultimo, a questo punto, riuscirà a darsi alla fuga, approfittando del grande dolore dei famigliari del Del Molino. I figli di Gonzalo, invece, rimarranno nelle mani del cattivone, destando la preoccupazione della Castaneda. Nel frattempo, il sottosegretario Garcia si renderà conto di essere stato preso in giro da Fernando, tanto da unirsi a Raimundo nella ricerca di nipotini scomparsi dopo avergli confessato di essere lo zio della defunta Maria Elena.

Garcia libera i figli di Gonzalo e rimane gravemente ferito

Le trame de Il Segreto, rivelano che Morales seguirà le battute di ricerca di prima persona, tanto da rintracciare molto presto la capanna abbandonata, dove il Mesia aveva tenuto nascosto i figli di Gonzalo. In questo frangente, questi ultimi appariranno molto spaventati, tanto da mettersi a piangere durante un accesso diverbio tra il sottosegretario e Fernando.

Ma ecco, il 'cattivone' riuscirà a farla franca, tanto da fuggire a gambe levate, mentre Garcia metterà in salvo Esperanza e Beltran. Successivamente il politico andrà incontro ad un tragico destino, in quanto sarà coinvolto nell'esplosione di una bomba, nascosta all'interno del capanno del figlio di Olmo. A tal proposito, le condizioni dell'uomo appariranno immediatamente disperate, mentre Maria riabbraccerà i figlioletti.

Maria vuole dare una seconda chance a Gonzalo

In seguito, la Castaneda prenderà una decisione a riguardo la sua permanenza a Puente Viejo, insieme ai suoi bambini. Nel dettaglio, Maria mediterà di tornare subito a Cuba, in quanto ha intenzione di dare una seconda chance alle nozze con Gonzalo (Jordi Coll).

In questo frangente, Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso, tornati nel frattempo nel borgo iberico, l'aiuteranno a gettarsi alle spalle le sofferenze subite. Ma prima di tutto questo, la donna dovrà affrontare Fernando per l'ultima volta.