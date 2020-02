Ieri Rai 1 ha dato il via alla 70ª edizione del Festival di Sanremo, nel noto casinò Ariston della città di Sanremo in Liguria. Sul palco si presenteranno, nel corso della settimana, 24 cantanti "Big", già noti nel mondo della musica, e 8 nuove proposte, giovani che con il loro talento voglio approdare nello spettacolo. Uno dei Big ha suscitato molto scalpore durante la sua esibizione la scorsa sera: si tratta di Achille Lauro.

L'esibizione eccentrica di Achille Lauro

Il cantante Achille Lauro, insieme al produttore e amico Boss Doms, nella prima serata del Festival di Sanremo si è presentato con la canzone Me Ne Frego ma, in particolare, ha fatto parlare di sé per la sua performance eccentrica.

Il ragazzo è salito sul palco dell'Ariston con un lungo mantello nero con decori oro; poco dopo aver iniziato a cantare, si è tolto la tunica ed è rimasto con una tutina semitrasparente brillantinata.

In seguito alla sua performance, Achille Lauro ha pubblicato delle foto sui social, nelle quali si "sostituiva" a San Francesco in un dipinto. Il cantante ha preso posizione nelle storie di San Francesco dipinte nella basilica superiore di Assisi. Tra queste, attraverso la sua esibizione, Achille ha voluto riprodurre quella in cui San Francesco si spogliava dei suoi vestiti e averi per intraprendere una vita dedita alla religione e alla solidarietà, la nota "spoliazione".

Il giovane cantante era stata accusato di portare una canzone non adatta ai bambini e al contesto elegante del Festival di Sanremo. Lauro è riuscito, proprio come l'anno scorso con Rolls Royce, a suscitare scalpore tra l'opinione pubblica e sui giornali, confermandosi un cantante stravagante.

70ª edizione del festival di Sanremo

Un avvio scoppiettante per la prima puntata della 70ª edizione del Festival di Sanremo.

Nel corso della settimana si sfideranno, sul palco del casinò Ariston, 24 Big e 8 nuove proposte, tra le quali si decreterà un vincitore. I concorrenti Big in gara sono: Achille Lauro, Anastasio, Morgan e Bugo, Elodie, Riki, Raphael Gualazzi, Rita Pavone, Le Vibrazioni, Marco Masini, Alberto Urso, Giordana Angi, Enrico Nigiotti, Junior Cally, Francesco Gabbani, Levante, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore e Tosca, Diodato, Irene Grandi e infine Elettra Lamborghini.

Nella prima puntata si sono esibiti Achille Lauro con il suo compagno di musica Boss Doms, Irene Grandi, Morgan e Bugo, Anastasio, Le Vibrazioni, Marco Masini, Diodato, Elodie, Raphael Gualazzi, Riki, Rita Pavone e Alberto Urso. A fare scalpore è stata però soprattutto l'esibizione del cantante rapper/pop Achille Lauro accompagnato dal produttore e chitarrista Boss Doms.