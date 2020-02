Tra qualche settimana i fan de Il Segreto assisteranno al salto temporale di 4 anni e che avverrà subito dopo l'incendio di Puente Viejo, innescato da Fernando Mesia. Fernando perderà la vita per l'esplosione di un ordigno. Per via dell'incendio molti personaggi lasceranno la soap spagnola e tra questi vi sarà anche Maria, la quale deciderà di ricongiungersi con Gonzalo. Lola e Prudencio, invece, si trasferiranno in Italia insieme a Consuelo e raggiungeranno Saul e Julieta. La nuova stagione quindi, sarà ambientata nel 1930: tutti i personaggi cambieranno non solo il modo di vestire, ma anche i comportamenti, essendo meno legati alle tradizioni.

Anticipazioni Il segreto: Maria torna da Gonzalo dopo il salto temporale, Gracia muore

Come noto, Fernando Mesia, dopo essere stato smascherato per tutti i suoi imbrogli, sarà come un leone in gabbia e, per sfuggire all'arresto, prima rapirà Maria rinchiudendola in un monastero abbandonato e, in seguito, continuerà la sua vendetta contro gli abitanti di Puente Viejo arrivando ad incendiare l'intero paese. A seguito di un'esplosione Mesia perderà la vita, ma non sarà il solo. Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si verrà a sapere che la dodicesima stagione de Il segreto si aprirà con il funerale di Gracia, anche se non sarà ancora ben chiaro come abbia perso la vita.

Maria invece, insieme ai piccoli Esperanza e Beltran, deciderà di recarsi a Cuba per riconciliarsi con Gonzalo. Sull'isola, da quanto si apprende, la raggiungeranno anche Emilia e Alfonso.

Dopo la distruzione di Puente Viejo, Lola e Prudencio volano in Italia da Saul

Molte le uscite di scena che interesseranno la soap Il segreto a seguito del salto temporale e che quindi rivoluzioneranno il cast della telenovela ideata da Aurora Guerra.

In attesa di conoscere i nuovi personaggi, si viene a sapere che Lola, Prudencio e Consuelo lasceranno Puente Viejo per recarsi in Italia, ricongiungendosi con Saul e Julieta. Francisca e Raimundo, invece, lasceranno Il segreto solo per qualche episodio, dato che la villa sarà stata distrutta dall'incendio. Anche Pablo Armero, lo strozzino che minacciava Prudencio, perderà la vita nel tentativo di sfuggire alle fiamme.

Don Anselmo e Don Berengario diranno addio a Il segreto per motivi diversi. Il primo si ritirerà a vita privata, mentre il secondo lascerà gli abiti sacerdotali per amore di Marina.

In attesa di scoprire i nuovi personaggi che daranno il via alla dodicesima stagione della soap tv Il segreto, si ricorda che la telenovela spagnola va in onda tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato, su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa. Su Mediaset Play, invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.