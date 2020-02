Durante la puntata del daytime di ieri giovedì 20 febbraio, la ballerina Karina Samoylenko del programma tv di Canale 5 Amici 19 è stata eliminata dai professori della commissione di ballo, e non potrà quindi accedere al serale 2020 del talent show, condotto da Maria De Filippi.

Infatti, nella scuola più famosa d'Italia, sono in corso gli esami degli insegnanti, che devono decidere a chi assegnare le ultime maglie verdi ancora in palio per il serale che inizierà il prossimo venerdì 28 febbraio. Proprio per questo motivo, Martina, Jacopo, Francesco, Matteo, Karina e Stefano stanno affrontando gli esami di sbarramento, e la prima ad essere respinta è stata la danzatrice, che era entrata poco tempo fa.

L'addio di Karina e il giudizio in sospeso di Martina e Stefano

Nonostante l'abbandono anzitempo dalla scuola di Amici, la ragazza ha comunque voluto ringraziare tutti gli insegnanti e gli addetti ai lavori, in quanto per lei questa esperienza è stata molto formativa. Inoltre, la Samoylenko ha anche affermato che grazie a ciò che ha imparato all'interno del talent show riuscirà a diventare una danzatrice migliore. Poi Karina ha voluto concludere dicendo che nella vita si ricevono moltissimi no, ma sicuramente questi non fermeranno il suo percorso.

Invece per quanto riguarda Jacopo, Frrancesco e Matteo sono ancora in corsa per il serale, mentre per Martina e Stefano il giudizio è ancora in sospeso. In particolare, nel momento in cui Rudy Zerbi ha chiesto ai due ragazzi se conoscessero la canzone 'Margherita' di Riccardo Cocciante, e loro hanno risposto di no, il professore ha affermato che si tratta di una lacuna molto grave.

Francesco Bertoli salvato dai professori per il momento

Il cantante della scuola di Amici 19 Francesco Bertoli dovrà impegnarsi molto di più se vorrà accedere al serale dell'edizione 2020 del talent show condotto da Maria De Filippi. Infatti, il giovane, durante la parte finale del suo percorso, sta inciampando in numerosi ostacoli. Tutto questo potrebbe impedire a Bertoli di accedere alla parte finale di Amici 19.

In particolare, durante l'esame per l'eliminazione, Francesco ha sbagliato la tonalità di un brano, ma nonostante ciò i professori gli hanno dato un'altra possibilità, perché la maggior parte di loro crede in lui. Rudy Zerbi ha emesso il verdetto sul ragazzo e ha affermato, che nonostante gli errori, la sua corsa verso il serale può proseguire, e gli ha poi fatto i complimenti. Nella voce dell'insegnante c'era tanto entusiasmo e potrebbe anche essere che Zerbi segretamente faccia il tifo per lui. Intanto Bertoli subito dopo è andato in sala relax ed è scoppiato in lacrime per l'emozione, in quanto era convinto che non ce l'avrebbe fatta.