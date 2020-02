Stasera Giovedì 6 febbraio, dalle ore 20:40 su Rai 1, è attesa la terza serata del Festival di Sanremo.

Fino ad ora la kermesse canora si sta confermando un vero e proprio successo: la puntata di ieri sul piano dello share è stata la più vista del 21° secolo; per trovare ascolti più alti occorre tornare indietro all'edizione del 1995.

A condurre la terza serata sarà ovviamente Amadeus, con la collaborazione della conduttrice albanese Alketa Vejsiu e la modella Georgina Rodriguez (fidanzata di Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere in platea).

Presente, come accaduto nelle altre serate, anche Tiziano Ferro. Dovrebbe invece essere assente Fiorello come annunciato più volte dallo stesso protagonista.

Molti gli ospiti presenti anche nel corso della serata odierna: grande attesa per Benigni.

Sanremo, gli ospiti del giovedì sera

Per Roberto Benigni non sarà certo la prima volta sul palco del Festival di Sanremo. L'ultima partecipazione nelle vesti di ospite risale al 2011, quando il Premio Oscar (vinto nel 1999 per il film 'La vita è bella') venne ospitato da Gianni Morandi.

In quell'occasione Benigni dedicò un monologo all'Italia, che in quell'anno festeggiava il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Secondo quanto dichiarato da Amadeus durante la conferenza stampa, nella serata odierna Benigni dovrebbe tenere un monologo sull'amore.

Attesi sul palco anche due cantanti internazionali; il primo è Mika, artista che ha preso parte a numerosi programmi tv italiani (tra cui X Factor).

Il cantante di origini libanesi ha partecipato al Festival anche nel 2017. Atteso poi anche Lewis Capaldi, artista britannico noto al pubblico italiano grazie soprattutto al brano intitolato 'Someone You Loved'.

Atteso sul palco anche il cast della fiction Rai 'L'amica geniale 2'.

Sanremo 2020, tutti i duetti

La serata di giovedì 6 febbraio sarà molto incentrata sulla gara; nel corso di questa serata, infatti, si esibiranno tutti e 24 i concorrenti in gara.

La puntata odierna sarà dedicata alle canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo e tutti i concorrenti si esibiranno in duetti con altri artisti del panorama della musica italiana.

In particolare: i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno con un medley di "Papaveri e Papere", "Nessuno mi può giudicare", "Gianna", "Sarà perché ti amo", "Una musica può fare", "Salirò", "Sono solo parole" e "Rolls Royce", Irene Grandi canterà "La musica è finita" con Bobo Rondelli, Piero Pelù si esibirà con "Cuore Matto".

Raphael Gualazzi duetterà con Simona Molinari in "E se domani", Giordana Angi salirà sul palco con i Solis String Quartet per cantare "La nevicata del '56", Elettra Lamborghini e Myss Keta porteranno sul palco "Non succederà più", Francesco Gabbani canterà "Italiano" mentre Eloide si esibirà con Aeham Ahman in "Adesso Tu," Diodato e Nina Zilli canteranno "24 mila baci".

Achille Lauro si esibirà in "Gli uomini non cambiano" con Annalisa, Rancore con Dardust e La Rappresentante di lista porteranno sul palco "Luce", Junior Cally con i Viito canteranno “Vado al massimo”, Paolo Jannacci duetterà con Francesco Mandelli sulle note di “Se me lo dicevi prima”, Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta canteranno “Si può dare di più”,

Marco Masini e Arisa porteranno sul palco “Vacanze romane”, Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi si esibiranno in “Ti regalerò una rosa”, Rita Pavone duetterà con Amedeo Minghi in “1950”, Riki con Ana Mena cantano “L’edera”, Tosca e Silvia Perez Cruz si esibiranno con il singolo “Piazza Grande”.

Alberto Urso con Ornella Vanoni cantano “La voce del silenzio”, Michele Zarrillo e Fausto Leali porteranno sul palco “Deborah”, Le Vibrazioni con i Canova canteranno “Un’emozione da poco”, Anastasio e la PFM si esibiranno con “Spalle al muro" e, infine, Bugo e Morgan canteranno “Canzone per te”.