Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap in onda da sette anni sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle puntante trasmesse a febbraio in Spagna rivelano che Matias Castaneda perderà letteralmente la ragione dopo aver rischiato di perdere la figlia Camelia in un incendio. Ebbene sì, il figlio di Emilia punterà un'arma da fuoco contro Mauricio Godoy, accusandolo dell'incidente successo alla sua primogenita.

Il Segreto, puntate spagnole: Camelia rischia la vita in un incendio

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate spagnole in onda a febbraio sull'emittente Antena 3, rivelano attimi di tensione tra Matias (Ivan Montes) e Mauricio dopo l'incidente accaduto a Camelia.

Tutto inizierà nel momento in cui Puente Viejo verrà arsa dalle fiamme a causa della vendetta del tenente Campuzano e Donna Eulalia nei confronti di Francisca (Maria Bouzas). Un gesto che avrà drammatiche conseguenze, visto che la figlia di Marcela rischierà davvero di morire dopo essere rimasta coinvolta nell'incendio.

A tal proposito, la bambina sarà ritrovata svenuta dai disperati genitori. Fortunatamente, la nipote del defunto Paco Del Molino riaprirà gli occhi, tanto da far tirare un sospiro di sollievo ai Castaneda.

Matias fuori controllo

Successivamente, il fratello di Maria intenderà farsi giustizia, nonostante Camelia venga dichiarata fuori pericolo dai medici. In pratica, il giovane già adirato per il tradimento della moglie con Tomas De Los Vivos, deciderà di avere un confronto con Mauricio.

A tal proposito, Matias si convincerà che dietro quello che è successo alla sua bambina ci sia lo zampino del sindaco di Puente Viejo. Per questo motivo, il Castaneda, letteralmente fuori controllo, deciderà di affrontare Godoy.

Il Castaneda minaccia Mauricio con un'arma da fuoco

Le trame de Il Segreto rivelano che il Castaneda correrà al municipio, dove non esisterà a spianare un'arma da fuoco contro l'attuale sindaco, dopo l'addio di Carmelo Leal.

In questo frangente, il marito di Marcela accuserà Mauricio di aver quasi perso sua figlia Camelia nell'incendio. Fortunatamente, il Godoy dimostrerà di avere molto sangue freddo, tanto da far ragionare il fratello di Maria. Qui, l'ex capomastro di Francisca gli confiderà di temere che la marchesa Isabel sia implicata negli incendi avvenuti in questo ultimo periodo a Puente Viejo. Inoltre, gli confesserà di stare aiutando la Montenegro ad indagare sul conto della madre di Tomas e Adolfo. Purtroppo, i due uomini saranno all'oscuro che dietro l'incidente capitato a Camelia, si celi lo zampino di Donna Eulalia e il Tenente Campuzano.