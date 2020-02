Le anticipazioni che giungono dalla Spagna svelano un gradito ritorno nella soap tv Il Segreto. I telespettatori infatti, nel corso delle prossime settimane, avranno l'occasione di rivedere Emilia e Alfonso, i quali faranno ritorno a Puente Viejo per stare vicino a Maria e Matias alle prese con la sete di vendetta di Fernando. Il tutto prenderà il via quando Mesia verrà smascherato per le morti di Maria Elena e Adela e che porterà l'uomo a compiere ulteriori atti criminosi come l'uccisione di Meliton e Paco e il sequestro dei piccoli Esperanza e Beltran.

Anticipazioni Il segreto: Emilia e Alfonso ritornano a Puente Viejo

Un graditissimo ritorno caratterizzerà le prossime puntate de Il segreto dove i telespettatori avranno modo di rivedere i coniugi Castaneda.

Emilia e Alfonso, come noto, saranno ancora ricercati per l'omicidio del generale Perez De Ayala, ma nonostante questo, decideranno di ricongiungersi ai figli Maria e Matias, per aiutarli a contrastare la sete di vendetta di Fernando Mesia. I due giungeranno al borgo al termine della veglia funebre di Paco, il quale avrà perso la vita nel tentativo di salvare la nipote Camelia dalle grinfie di Fernando. I crimini commessi da Mesia saranno dunque il motivo scatenante del ritorno di Emilia e Alfonso a Puente Viejo.

Il segreto, spoiler: Fernando fuori controllo, i Castaneda in soccorso dei figli

Il tutto avrà inizio con l'uccisione da parte del Mesia dell'infermiera Dori. Anche Maria si troverà a far fronte alla pazzia dell'ex marito, che la rinchiuderà in un monastero abbandonato. La Castaneda però, riuscirà a fuggire facendo esplodere l'edificio con all'interno proprio Fernando. Da qui la convinzione che l'uomo sia morto, ma si scoprirà che non sarà proprio così.

Il Mesia ritornerà più cattivo che mai, uccidendo prima Meliton e poi rapendo Esperanza e Beltran. Non contento, tenterà di rapire anche Camelia, salvata in extremis da Paco, il quale perderà la vita nello scontro con Fernando.

Alfonso ed Emilia tornano per aiutare Maria e Matias nelle prossime puntate de Il segreto

L'arrivo di Alfonso ed Emilia al termine della veglia funebre di Paco, come prevedibile, farà felici Matias e Maria, i quali scopriranno che i genitori nel frattempo, hanno avuto una bambina di nome Natalia.

Intanto Esperanza e Beltran saranno ancora nelle mani dello psicopatico Fernando e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà se Maria grazie al supporto dei genitori riuscirà a riabbracciare i figli.

In attesa di ulteriori novità riguardanti il tanto atteso ritorno di Emilia e Alfonso, si ricorda che la soap Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi, ad esclusione del sabato, a partire dalle 16:30 circa.