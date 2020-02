Intrighi e colpi di scena caratterizzeranno anche la prossima puntata de Il Segreto in onda domenica 1° marzo su Canale 5. Le anticipazioni infatti, svelano come Fernando Mesia dopo aver ucciso l'infermiera Dori, sarà sempre più fuori controllo, arrivando a colpire anche Irene e Raimundo. I due si ritroveranno immobilizzati in una capanna isolata, mentre Severo e Carmelo, ormai certi della colpevolezza del Mesia riguardo alla morte di Adela e Maria Elena, cercheranno in tutti i modi di vendicarsi di lui, ignari però che l'uomo abbia rapito Irene e Raimundo.

Nel frattempo, Dolores, incuriosita dalla nuova arrivata Marina, deciderà di seguirla e riuscirà a scoprire da lei preziose informazioni riguardanti Esther.

Anticipazioni Il Segreto del 1° marzo: Mesia fuori controllo dopo aver ucciso Dori

I fan de Il Segreto staranno con il fiato sospeso a causa della follia di Fernando Mesia il quale continuerà a stupire per la sua malvagità. L'uomo infatti, come noto, ha assassinato l'infermiera Dori Vilches per impedirle di rivelare a tutti il loro piano. Non contento e vistosi messo alle strette, deciderà di rapire Raimundo e Irene, i quali verranno tenuti legati e imbavagliati in un casolare abbandonato.

Nel frattempo, Severo e Carmelo, dopo aver messo insieme tutti i pezzi del puzzle, saranno certi della colpevolezza del Mesia riguardo tutte le tragiche morti avvenute a Puente Viejo, compresa quella della povera Adela.

Fernando rapisce Irene e Raimundo, Dolores parla con Marina

Severo e Carmelo quindi, saranno decisi più che mai a vendicarsi e ad eliminare una volta per tutte Fernando, ignari però che l'uomo abbia rapito Irene e Raimundo.

Si preannuncia una puntata de Il Segreto ricca di suspense, quella che andrà in onda domenica 1° marzo e dove, tra le altre cose, potrebbe venire a galla anche il mistero legato ad Esther. La pettegola Dolores infatti, otterrà delle informazioni proprio da Marina, la donna appena giunta a Puente Viejo e che non è altro che la madre di Esther e vecchia fiamma di don Berengario. In attesa di scoprire qualcosa in più su Esther e sulla vicenda legata al rapimento di Irene e Raimundo, si ricorda che la soap Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 16:30 circa.

Appuntamento dunque con la nuova puntata della soap ambientata a Puente Viejo per domenica 1° marzo, subito dopo la messa in onda della doppia puntata di Una Vita, nel pomeriggio domenicale interamente dedicato alle soap tv e che tanto appassionano i telespettatori di Canale 5. Si ricorda che, tutte le puntate già trasmesse di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, sono disponibili sul sito Mediaset Play.