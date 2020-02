Pasquale Laricchia domenica 2 febbraio è intervenuto a Live - Non è la d'Urso per difendersi dalle pesanti accuse della sua ex fidanzata Victoria Pennington. Nel talk serale di Canale 5 l'ex concorrente del Grande Fratello, sia versione Vip che "Nip", ha raccontato la sua verità: secondo il pugliese, Victoria vuole distogliere l'attenzione per non pagare un debito milionario contratto con il suo ex.

Pasquale e Victoria entrarono nella Casa del GF 3, condotto proprio da Barbara D'Urso. Nelle scorse settimane la Pennington, che oggi è sposata con Justin ed è mamma di due bambini, ha accusato Laricchia di maltrattamenti.

La donna, tramite una lettera scritta e pubblicata dal settimanale Di Più, ha rivelato che durante i cinque anni di storia con Pasquale è stata più volte oggetto di maltrattamenti.

Botta e risposta a distanza tra Pasquale e Victoria

Alle telecamere di Live, Victoria ha detto parlando del rapporto con il suo ex: "Era violento con me, mi maltrattava. Una volta mi ha dato tanti colpi in testa e ho smesso di respirare". Dagli studi Mediaset il diretto interessato non ha tardato a replicare a queste pesanti accuse, negando tutto.

Pasquale poi ha affermato che la donna vuole distogliere l'attenzione per non pagare un debito milionario contratto con lui: "Tutto falso. Lei ha un debito con me, visto che avevamo aperto una società di servizi". Inoltre, sempre secondo l'ex concorrente del GF Vip 4, la sua ex compagna nel corso degli anni ha cercato più volte un riavvicinamento. Pasquale infatti, ha portato in tv alcune pagine di giornale dove la Pennington gli chiedeva scusa per come erano andate le cose tra loro.

Il parterre di ospiti è apparso piuttosto titubante e divisi: alcuni si sono schierati dalla parte del pugliese poiché una donna vittima di maltrattamenti non torna dal suo compagno, altri invece hanno riferito che le prove di Pasquale non hanno nulla a che vedere con le accuse della Pennington.

Anche Lory Del Santo dice la sua su Laricchia

Anche Lory Del Santo ha voluto dire la sua sul caso dell'ex coppia Victoria Pennington- Pasquale Laricchia e, intervistata sempre a Live - Non è la d'Urso, si è schierata dalla parte dell'ex gieffina americana.

La Del Santo ha raccontato di avere affittato una stanza alla coppia ed altri ragazzi: proprio secondo le testimonianze degli altri inquilini, Victoria e Pasquale spesso avevano dei litigi violentissimi. Inoltre, l'opinionista Mediaset ha descritto il pugliese come un uomo molto autoritario. Infine Lory Del Santo ha raccontato che per quella stanza aveva messo a disposizione due paia di chiavi, ma Laricchia chiese soltanto una copia. Ovviamente, il diretto interessato ha negato anche queste accuse, ribadendo di avere sempre trattato bene la sua fidanzata dell'epoca.