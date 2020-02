Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più durature tra quelle che si sono formate a Uomini e donne. I due, che sono stati ospiti di una puntata recente di Verissimo, sono molto complici e affiatati: nel tempo sono diventati influencer di grande successo. I loro follower sono davvero molto fedeli e ci tengono ad essere sempre aggiornati sui loro momenti di vita quotidiana, per questo è stato condiviso anche questo importante annuncio. La coppia è in dolce attesa e ha deciso di annunciare online che si tratta di un'altra splendida femminuccia.

Beatrice Valli e Marco Fantini: altra femmina in arrivo

In casa Fantini è in arrivo un'altra meravigliosa principessa. Beatrice e Marco hanno già avuto una figlia, la piccola Bianca, e sono davvero al settimo cielo per questa splendida notizia. La Valli, con una serie di storie Instagram, ha deciso di aggiornare i suoi follower condividendo con loro la gioia di aver scoperto di aspettare un'altra femmina. La donna ha ammesso più volte che si tratta di una gravidanza non facile e di avere tante ansie e tante paure.

Tutto, però, sta procedendo nel migliore dei modi e presto la coppia potrà stringere tra le braccia un'altra bambina. Marco Fantini sarà ufficialmente circondato da donne, come la stessa Beatrice ha scritto in un post di Instagram. Inizialmente l'uomo sperava in un bel maschietto, ma si è dovuto "arrendere". La presenza femminile in casa Fantini sarà dominante, ma ricordiamoci che c'è anche il primo figlio della Valli, per cui possiamo parlare di un pareggio.

Femmina in arrivo per Marco e Beatrice

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne era già mamma del piccolo Alessandro, nato da una precedente relazione. Questa per lei è la terza gravidanza e la seconda condivisa con Marco Fantini. "It's a girl" ha scritto l'influencer sulle sue storie Instagram e nella foto pubblicata i fan possono vedere la coppia raggiante circondata da palloncini. Sembra che i due abbiano già pensato a come chiamare questa bambina, visto che a Verissimo avevano parlato principalmente di due nomi: Edoardo e Azzurra.

La coppia sta vivendo un momento davvero ricco di emozioni, che diventerà ancora più speciale con la nascita della bambina e con le nozze, previste per il 27 settembre di quest'anno. Un periodo davvero pieno di felicità e soddisfazioni, che conferma a tutti il grande amore nato in trasmissione, che procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere. Anche a Uomini e Donne può nascere un sentimento vero, destinato a crescere nel tempo, che nel loro caso ha portato alla costruzione di una meravigliosa famiglia molto unita e felice. Non ci resta che attendere la conferma del nome della piccola in arrivo.