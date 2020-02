Antonella Elia, una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip, ieri lunedì 3 febbraio, durante la messa in onda del programma in diretta, ha ricevuto un’amara sorpresa. Alla Elia infatti sono state mostrate (in anteprima) le foto che sono state pubblicate, questa mattina, sul settimanale Nuovo. I paparazzi del giornale hanno sorpreso il fidanzato della Elia, Pietro Delle Piane, in compagnia di un’altra donna. Alfonso Signorini, dopo aver chiesto aiuto per dare la notizia alla Elia e per indorarle l’amara pillola ad Adriana Volpe, ha mostrato le foto “incriminate” ad Antonella e le ha svelato il nome della donna misteriosa.

“La conosco bene. È la sua ex. Questa te la faccio pagare cara, Pietro” è stata questa la dura reazione di Antonella.

La donna è Fiore Argento

A dare per primo lo scoop di questo presunto tradimento è stato il Direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti. Il Direttore ha annunciato, tramite il suo profilo Instagram, di avere delle prove sul presunto tradimento di Pietro scrivendo anche che queste senza ombra di dubbio avrebbero messo in crisi Antonella Elia, che nel frattempo è chiusa all’interno della Casa del Grande fratello Vip. Così Alfonso Signorini ha chiesto un permesso al suo collega ed amico di poter mostrare le foto in anteprima ad Antonella.

Ha anche svelato che la donna bionda che si abbraccia Pietro è la sua ex compagna: Fiore Argento. “Questa me la paga. Mi fidanzo con Aristide” ha subito replicato Antonella Elia, molto scocciata. Antonella, raggiunti i suoi compagni, ha raccontato ciò che ha visto e subito ha affermato di esserci rimasta male dal momento che lei e Pietro si erano fatti la promessa di non rivedere i rispettivi ex.

La settimana scorsa Pietro aveva fatto una sorpresa alla sua compagna

Per dimostrarle tutto il suo sostegno e soprattutto tutto il suo amore, Pietro, la settimana scorsa, era entrato all’interno della casa per fare una sorpresa alla sua amata compagna. I due infatti, dopo essersi dichiarati amore eterno, si erano scambiati un bacio appassionato, subito entrato nella storia come il “bacio più lungo fra tutte le edizioni del Grande Fratello”.

Sicuramente Antonella Elia non avrà reagito bene alla visione di quelle fotografie e vorrà rincontrarsi con Pietro per chiedere delle spiegazioni. Non è detto infatti che, la settimana prossima (e cioè lunedì 10 febbraio) non rientri in casa Delle Piane proprio per un confronto con la Elia.

Antonella Elia infatti sicuramente vorrà conoscere da Pietro la verità: la concorrente del Gf infatti ha sempre saputo che Pietro e l’Argento avevano mantenuto dei rapporti civili e che raramente si sentivano. La Elia non ha reagito bene alla visione di queste fotografie perché Pietro, in questi anni, l’ha sempre accusata di avere un rapporto morboso con il suo ex Fabiano.

Per Antonella quindi è stato un duro colpo: in queste ore la donna non sta nascondendo di provare gelosia, ma soprattutto di essere infastidita dall’atteggiamento di Pietro.