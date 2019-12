Roberta Quinto ha vinto la corona di Top Model of the World Italy 2019. La fase finale del prestigioso e importante concorso di bellezza della World Beauty Organization (WBO) si è tenuta sabato 14 e domenica 15 dicembre presso la Tenuta Giannini, situata nell'entroterra barese. Il fashion talent è gestito e curato a livello italiano dal coordinatore nazionale e direttore commerciale Miky Falcicchio e dall'esclusivista del brand Silvia Bianculli. Chi sono le altre modelle che sono salite sul podio?

Medaglia di argento per la seconda classificata, la fotomodella e indossatrice Clarissa Flora. Sul gradino più basso del podio invece la modella ed estetista Isabella Scalera. La finale è stata condotta dalla presentatrice e modella professionista Alina Liccione ed è stata trasmessa in diretta su Antenna Sud.

La finale di Top Model of the World Italy 2019

Durante la finalissima del concorso Top Model of the World Italy, le modelle hanno sfoggiato in passerella outfit da cerimonia e abiti da sposa.

Le estetiste e gli acconciatori della scuola di formazione professionale "Alessandro Volta" di Altamura si sono invece occupati di trucco e parrucco delle aspiranti top model.

Per quanto riguarda le altre fasce assegnate, la 16enne pugliese Anastasia Addorisio si è portata a casa ben due fasce: Teenager d'Italia e Modella d'Italia. Grazie alla prima fascia, Anastasia potrà partecipare direttamente alla finale nazionale del prossimo anno del concorso. Fascia Volto Beauty del 2019 per l'altra 16enne campana, Carmen De Gregorio.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Moda

Durante la finalissima di Top Model of the World Italy la conduttrice Alina Liccione ha intervistato il campione del mondo nella categoria juniores 91 chili, Massimiliano Peragine. L'atleta pugliese ha raccontato alcuni aspetti della sua vita e della sua carriera, costellata di successi: dal primo posto nel campionato italiano al trionfo ai Mondiali di Pancrazio Athlima di arti marziali, che si sono tenuti a Roma dal 15 al 17 novembre 2019. Peragine ha poi voluto dedicare un messaggio particolare e romantico alla sua fidanzata.

La giuria di esperti è stata presieduta dall'ex attore, manager e talent scout di successo Rosario Porzio, che ha ricevuto l'ambito "Premio alla Carriera". Sulla sua pagina Facebook il dottor Porzio ha commentato: "Sono felice di questo ulteriore premio alla carriera che, nel mio piccolo, cristallizza un bel percorso anche nel mondo dello spettacolo". Poi ha pubblicato alcune foto con alcune bellissime e giovanissime modelle premiate durante la finalissima del concorso e ha scritto: "Tra tanta bellezza femminile alle finali nazionali di Top Model of the World Italy premiato alla carriera...

un mio altro grande successo personale di cui vado fiero".

Subito dopo la finalissima, il coordinatore nazionale del concorso nonché manager e talent scout Miky Falcicchio ha pubblicato un lungo post di ringraziamento sul suo profilo Facebook: "Finalmente riesco a fermarmi dopo 3 giorni frenetici, ancora senza sonno e tanti imprevisti, nelle prossime ore risponderò a tutti i vostri messaggi, post e tag. Userò questa immagine per i ringraziamenti di rito e dovuti soprattutto nei confronti di chi ha lavorato insieme a me giorno e notte".

Chi è Roberta Quinto?

Roberta Quinto è nata a Matera, ma risiede a Montalbano Jonico. Capelli castani, occhi nocciola e fisico longilineo per la 19enne vincitrice di Top Model of the World Italy, che rappresenterà il Bel Paese alle finali internazionali che si disputeranno dal 14 al 24 gennaio 2020 in Egitto. È alta 173 cm e pesa 52 chili. Ha conseguito il diploma al liceo classico di Pisticci. Attualmente è iscritta alla facoltà di Scienze Naturali all'Università degli Studi di Bari. Adora la musica e suona il piano da quando aveva soltanto 6 anni.

Subito dopo la proclamazione si è detta orgogliosa ed entusiasta di rappresentare il Bel Paese e tutti gli italiani residenti all'estero alle finali mondiali del concorso di bellezza della WBO a Hurghada e ha rivolto un interessante e positivo messaggio di amore e accettazione del proprio corpo a tutte quelle adolescenti e ragazze che soffrono di problemi alimentari.