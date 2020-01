Sanremo 2020 deve ancora iniziare, ma ha già fatto parlare tanto. Questa volta tocca a Riki, uno dei 24 big in gara, che ha spoilerato la cover che dovrà cantare sul palco dell'Ariston. L'ex di Amici di Maria De Filippi si è lasciato andare sul suo profilo Instagram, svelando più del dovuto. Il caso è stato immediatamente trattato da Striscia la Notizia, che ha posto un punto interrogativo su un'eventuale squalifica del cantante, colpevole di aver violato il rigido regolamento del Festival della canzone italiana.

Il caso di Riki a Striscia la Notizia

Gli inviati di Striscia la Notizia non perdono neppure un dettaglio di ciò che accade nel mondo, anche riguardo i programmi televisivi più seguiti. Sanremo 2020 è finito fin da subito al centro di un ciclone di infinite polemiche a causa delle frasi di Amadeus e della presenza indesiderata di Junior Cally. Oggi, invece, si parla di Riki, ex alunno della scuola di Amici di Maria De Filippi, che ha tentato più volte di colpire i suoi fan con delle trovate molto particolari.

Il cantante, membro fedele della scuderia di Francesco Facchinetti, ha rischiato davvero grosso, andando a violare quelle che sono le regole ferree del Festival di Sanremo. Riki ha postato sul suo profilo Instagram un video di qualche secondo in cui intona la canzone "L'Edera" di Nilla Pizzi, canzone che dovrà cantare durante la serata dedicata alle cover prevista per il 6 Febbraio. Striscia la Notizia ha subito preso in carico questo caso, parlando di un'eventuale squalifica del cantante dalla gara.

Sanremo: Riki rimane in gara

Capendo l'errore commesso, Riki ha prontamente cancellato il video, anche se era ormai troppo tardi. Questo suo gesto e il fatto che si tratti di una cover e non del suo brano inedito, ha spinto l'organizzazione del Festival di Sanremo alla decisione di non squalificarlo. Il cantante è ancora ufficialmente in gara e sicuramente ha capito che si è fatto trasportare un po' troppo dal mondo dei social.

Quei 20 secondi di video non compromettono la sua esibizione durante la serata cover, visto che si esibirà con Ana Mena e che il duo sarà valutato per l'interpretazione e l'arrangiamento del brano. L'ex di Amici ha davvero rischiato grosso, ma è riuscito a cavarsela all'ultimo minuto.

Il regolamento del Festival di Sanremo violato da Riki

Le regole del Festival parlano davvero chiaro. I cantanti in gara sono obbligati a non eseguire e diffondere i brani che dovranno cantare sul palco dell'Ariston, né citandone qualche parte né in versione integrale. Il divieto riguarda qualsiasi modalità di possibile diffusione, almeno fino alla serata in cui il cantante si esibisce per la prima volta.

Fino ad oggi nessuno dei partecipanti a Sanremo ha mai anticipato il suo brano in nessun modo. Molte persone si aspettavano la squalifica di Riki, ma a quanto pare lo show deve andare avanti.